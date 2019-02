Trupa BZN, vedeta multor generații, își ia rămas-bun de la români pozând admirabil, în ii populare

După ce bucureștenii i-au văzut pentru ultima oară la sfârșitul anului trecut, longevivul duo BZN se desparte definitiv anul acesta, la aproape 55 de ani de la înființarea trupei ce a lansat zeci de succese și a vândut milioane de discuri pe întreg mapamondul, dintre care amintim „Blue Eyes”, „Dance, Dance”, „Twilight”, „Put on your Make-Up”, „Just an Illusion”, „If I say the Words”, „The Summertime”, „Waltzing Maria” și „Amore” sau „La Primavere”.

Olandezii, care au reluat colaborarea în această formulă artistică în 2009, după două decenii în care nu și-au vorbit, au hotărât, de această dată definitiv, că 2019 este ultimul an din istoria BZN.

„Voi împlini 70 de ani anul acesta. Am practicat această profesie minunată de peste 50 de ani. A fost și este foarte frumos, dar aș dori să petrec un pic mai mult timp cu soția, copiii și nepoții mei. Mulțumiri pentru publicul român, care știm că ne iubește încă din anii 70. Am primit aceste cămăși tradiționale superbe și le purtăm în semn de respect pentru cei ce vin la spectacolele noastre”, ne-a declarat Jan Keizer, solistul BZN din 1968.

Citește și:După 20 de ani de cântat, Angela Rusu se face antreprenoare. Își face salon de evenimente într-o fostă fabrică din Gherla