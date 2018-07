Dacă prima dată a venit în România, în recital, la cea mai important gala din muzica românească, fiind cap de afiș al evenimentului, ei bine, Faydee Fatrouni ajunge în țara noastră pentru o sărbătoare locală, însă una cu buget generos. Faydee cântă la Zilele orașului Găești, localitatea celebră pentru frigiderele copilăriei noastre, situat la 80 de kilometri de București.

Este pentru prima dată când vedeta acceptă un spectacol local, o adevărată reușită pentru organizatorii evenimentului. Pare greu de crezut însă, artistul principal al evenimentului, ce va avea loc în Parcul central din localitatea sus amintită, în fiecare seară a weekendului, este Smiley.

Cândva vedetă pe întreg mapamondul, Faydee răsare unde nu se asteptau românii. Cântă diseară la… Găești!

Evenimentul, organizat sub egida turneului 'România în Sărbătoare', îi dă șansa lui Faydee, autorul a zeci de single-uri ce au fost difuzate mai ales în Europa și Asia, amintim: 'Never Ever', 'Say My name', 'Catch Me' ori 'Habibi (I Need Your Love)' cântat cu faimosul Shaggy, să admire un târg de tradiții și obiceiuri și să-i asculte pe colegii săi artiști din România: Smiley, Simona Nae, Andreea Antonescu, Cooperativa 9, Matteo dar și să lege o horă pe ritmurile fratelui și cumnatei popularei Andra, este vorba de Săndel și Aurora Mihai, trupa Sânzienele, Radu Ille și Mariana Ionescu Căpitănescu.

În ultimii 10 ani, Faydee a lansat nu mai puțin de 28 de single-uri, dar care nu au au atins popularitatea de care s-a bucurat succesul 'Laugh Till You Cry' lansat în urmă cu șase ani.

