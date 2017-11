Ce cuvinte grele spunea Cristina Stamate despre ea. „Nu sunt făcută pentru meseria asta. În afară de talent, nu am nimic”

Deși o actriță cu un imens talent și cu foarte mare lipici la public, Cristina Stamate nu avea tocmai cuvinte frumoase de spus la adresa ei referitor la meseria pe care a practicat-o cu mare succes.

Ani de zile, Cristina Stamate a fost una dintre stelele teatrului de revistă din România. Pe lângă frumusețe, era înzestrată cu un imens talent și reușea să fcaptiveze publicul de toate vârstele cu rolurile pe care le interpreta.

Cu toate acestea, era foarte tăioasă atunci când făcea referire la prorpia persoană și la meseria pe care a practicat-o. Și-ar fi dorit să fie avocat.

”Nu cred că sunt făcută pentru meseria asta, cu trufie aş putea spune că în afară de talent nu am nimic pentru meseria asta. În afară de talent, nicio trăsătură a construcţiei mele interioare nu este adaptată sau adaptabilă pentru meseria de actor. Mă refer la toate mijloacele prin care poţi să parvii în meseria asta, pe care mintea mea le ştie, dar persoana mea nu e în stare să facă ceea ce mintea spune.

Nu am fost niciodată în stare nici să linguşesc ca să obţin ceva. Niciodată nu adun oameni la mesele mele de care m-aş putea folosi. Mi se pare un preţ prea mare, un preţ pe care demnitatea mea nu vrea să-l plătească”, mărturisea Cristina Stamate.

„O mare proastă… un amic de-al meu scriitor avea o replică într-o piesă de teatru care spunea: „Of, Doamne, ce proaste sunt fetele deştepte”. Cred că mă regăsesc acolo, deşteptăciunea mea vine din şcoală şi din educaţie, dar construcţia interioară e mămăligoasă rău. Sunt o combinaţie de fată bună cu… nu ştiu.

O prietenă cred că m-a descris mai bine, ea a zis: „Tu, din gură, eşti intransigentă, dar cu faptele deloc”. Nu sunt un model, nu-mi place de mine. Eu încerc să fiu pe gustul meu tot timpul şi nu-mi iese, am pretenţii prea mari”, mai afirma regretata actriță.

„A fost o perioadă în viaţa mea când am crezut că meseria ideală pentru mine a fost avocat cu specializare în divorţuri, fără să am ceva cu bărbaţii. Mi se părea că e un conflict care are multe unghere şi ascunzişuri. Cred că meseria pe care am făcut-o a fost indusă şi cred că vocaţia, unde mă trăgea pe mine sfoara, era Dreptul”, adăuga ea.

Cristina Stamate s-a născut pe 8 februarie 1946, la București. De-a lungul carierei, vedeta a avut sute de roluri, cupletele sale la Teatrul Tănase bucurând generații după generați de spectatori care abia așteptau să o vadă pe scenă.

Devenită actriță de comedie, Cristina Stamate mărturisea că a vrut să se facă medic, apoi avocat, dar n-a fost să fie. A jucat ani de zile pe scena teatrului de Revistă Constantin Tănase, glumele ei și chipul extrem de expresiv ajungând rapid la sufletele spectatorilor.

De asemenea, actrița a făcut rolurile remarcabile și în cinematografie, printre filmele sale de succes numărându-se „Grăbește-te încet”, din anul 1981, și „Secretul lui Bachus”, realizat în anul 1984.

Cristina Stamate a murit luni dimineață, 27 noiembrie, pe patul unui spital de la Floreasca, acolo unde era internată de câteva zile. Avea 71 de ani, iar în ultii ani suferea de probleme grave la inimă. Cristina Stamate s-a stins la numai o zi după înmormântarea celei care i-a fost colegă și foarte bună prietenă, Stela Popescu.