Ce i-a fost dat să audă lui Liviu Vârciu la începuturile sale ca actor. “Ce caută ăsta aici?”

Liviu Vârciu a făcut carieră alături de trupa L.A., una dintre cele mai de succes formații de pe scena muzicală din România de după Revoluția din 1989.

Ulterior, Liviu Vârciu a debutat ca actor și prezentator de televiziune la diverse show-uri.

Artistul și-a amintit de începuturile sale ca actor.

“Eu nu sunt actor, nu am şcoală de actorie. Am făcut doar trei ore de actorie cu Dana Dorian. Eu am mers la casting pentru “Secretul Mariei”. Mi s-a spus să merg îmbrăcat frumos.

Am mers în costum pe 32 de grade. Acolo erau toţi marii actori în bermude, în tricouri. “Ce caută ăsta aici?”, mi-au auzit urechile.

Am vrut să dau la facultate şi mi s-a spus să nu merg, că îmi va strica din naturaleţe”, a dezvăluit Liviu Vârciu la emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1.

