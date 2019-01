Ce mare și simpatic s-a făcut băiețelul Ilincăi Vandici. Cea mai recentă experiență pe care a avut-o vedeta cu fiul ei | FOTO

Prezentatoarea de televiziune Ilinca Vandici are un băiețel extrem de reușit, de care este foarte mândră. Moderatoarea de la Kanal D a publicat, în mediul online, câteva imagini recente cu fiul ei, pe care l-a dus la tuns.

„Și ne-am tuns…. ? Îngerului meu nu i-a prea plăcut procesul, dar a stat cumințel și rezultatul vă las pe voi să-l apreciați! ? #baby #boy #discover #the #world #adventures #of #baby #zian #feeling #blessed #love #him #more #than #words #can #describe #most #beautiful #feeling #in #the #world”, a menționat Ilinca Vandici în dreptul fotografiilor cu Zian.

Ilinca Vandici este una dintre cele mai cunoscute vedete TV de la noi din țară. Prezentatoarea de televiziune a devenit mămică pentru prima oară în vara anului 2017, atunci când l-a adus pe lume pe băiețelul ei, Zian. Ilinca Vandici este căsătorită cu Andrei Neacșu.

