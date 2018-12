Ce a răspuns Cătălin Botezatu când a fost întrebat câți bani a cheltuit pe cadourile de Crăciun

Cătălin Botezatu este cunoscut pentru faptul că apreciază la maximum lucrurile de calitate și că nu face rabt de acest lucru. Binecunoscutul creator de modă a fost întrebat ce sumă de bani a scos din buzunar pentru darurile pe care le-a făcut de Crăciun.

„Eh, nu-i frumos să dezvălui astfel de secrete ale Moşului. Glumesc! Serios acum, am încercat să găsesc cadouri potrivite pentru toţi ai mei şi nu am acordat foarte multă atenţie bonului. Vă mărturisesc că nu arunc cu banii pe fereastră, dar nici nu fac rabat dacă ştiu că pot fi un Moş Crăciun bun pentru cei dragi”, a declarat Cătălin Botezatu pentru okmagazine.ro.

Designerul a dezvăluit și cum a fost anul care stă să se încheie pentru el.

„Excelent. 2018 a fost un an foarte bun pentru mine, din toate punctele de vedere. Profesional am realizat tot ce mi-am propus, ceea ce mă bucură foarte mult. Anul acesta este unul în care munca a fost, de altfel, în prim plan. Am muncit foarte mult, cu drag şi din drag, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Sentimental stau bine şi îmi doresc să fie şi mai bine…

Cele mai frumoase momente din viaţa mea, după cele din familie, aşa cum poate fiecare dintre noi avem şi le păstrăm bine în suflet, ca pe adevărate comori, sunt reuşitele mele profesionale. Sunt pasionat de munca mea, iar oamenii care sunt în jurul meu sunt minunaţi”, a afirmat el.

Citește și: INTERVIU | John Kruzel, expert de fact-checking la PolitiFact, despre manipularea prin media: „Știrile false mizează pe emoții și încearcă să elimine gândirea rațională prin provocare”