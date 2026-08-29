Contextul proiectului de pe braţul Bala

Proiectul vizat, intitulat „Restaurarea şi renaturarea zonei de bifurcaţie a braţului Bala pentru asigurarea condiţiilor de navigaţie şi de protecţie a mediului pe Dunăre”, a fost aprobat pentru finanţare prin Programul Transport 2021-2027, utilizând fonduri externe nerambursabile şi alocări din bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.

Proiectul are ca scop îmbunătăţirea transportului naval pe Dunăre, în special în zona critică a braţului Bala, prin implementarea unor lucrări hidrotehnice menite să restabilească echilibrul debitului între braţul Bala şi fluviul principal.

Conform planului, aceste intervenţii vor permite atât asigurarea unor condiţii optime pentru navigaţie, cât şi protecţia mediului, inclusiv sprijinirea migraţiei sturionilor prin creşterea nivelului apei cu până la 1,20 metri în zona bifurcaţiei.

Îngrijorările WWF CEE

WWF CEE a ridicat semne de întrebare cu privire la conformitatea proiectului cu legislaţia europeană de mediu şi la justificarea sa, prezentând o plângere formală la Comisia Europeană.

Potrivit unui reprezentant al CE, „Comisia rămâne deschisă oricărei soluţii tehnice adecvate, cu condiţia ca aceasta să respecte pe deplin legislaţia UE şi naţională aplicabilă, să se bazeze pe o analiză solidă a opţiunilor şi să rezulte din consultări semnificative cu părţile interesate relevante, respectând principiul parteneriatului”.

De asemenea, organizaţia beneficiază de sprijin din partea Comisiei Dunării şi a Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea. Totuşi, conţinutul exact al plângerii nu a fost dezvăluit.

Comisia Europeană a refuzat să dea o copie a corespondenței

În urma depunerii sesizării, Comisia Europeană a facilitat un dialog între Autoritatea de Management a Programului Transport şi WWF CEE.

Deşi rezultatele acestui demers sunt încă în așteptare, oficialii europeni au subliniat că „procedura de plângere rămâne deschisă până când se realizează progresul suficient în abordarea preocupărilor exprimate”.

Sursa citată a solicitat o copie a corespondenţei dintre părţi, însă reprezentanţii Comisiei au declarat că, din cauza caracterului în desfăşurare al procedurii, documentele nu pot fi publicate în acest moment.

„Orice cerere de acces la documentele specifice ar trebui evaluată în conformitate cu normele aplicabile privind accesul public la documentele Comisiei”, a adăugat oficialul CE.

Reprezentanţii WWF, contactaţi de agenția de presă, nu au oferit deocamdată un punct de vedere cu privire la acest subiect.

Acuzaţii reciproce între politicieni şi ONG-uri

Tensiunile dintre autorităţi şi organizaţiile de mediu ating un nou apogeu. Într-o conferinţă de presă susţinută pe 13 august 2026, Sorin Grindeanu, lider PSD şi fost ministru al Transporturilor între 2020 şi 2025, a acuzat două organizaţii de mediu că ar fi blocat proiectul de reabilitare a braţului Bala.

În replică, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a numit situaţia actuală de pe Dunăre „un eşec al Ministerului Transporturilor”.

Discuţiile vin pe fondul unui debit scăzut al Dunării, care ameninţă cu oprirea reactoarelor nucleare de la Cernavodă.

Grindeanu subliniază că lucrările la braţul Bala erau esenţiale pentru a evita o astfel de criză: „Lucrările mari la braţul Bala trebuiau făcute, aveau şi acord de mediu şi hotărâre de guvern care dădea banii deja din 2024. Dacă se făceau acele lucrări, astăzi eram în cu totul alt scenariu”.

Pe de altă parte, într-un podcast moderat de jurnalistul Lucian Mîndruţă pe 12 august, Diana Buzoianu a declarat: „Vrem să facem mai bine pe viitor? Nu mai trebuie să stea la sertar, la Ministerul Transporturilor, ani de zile proiecte. Aici vorbim, practic, de iresponsabilitate”.

ONG-urile vor protejarea sturionilor

Potrivit lui Grindeanu, demersurile de reabilitare a braţului Bala au fost contestate în instanţă de Greenpeace şi World Wide Fund for Nature (WWF), care au invocat impactul negativ asupra habitatului sturionilor.

„Pe motiv că, ce credeţi de data asta, se distruge habitatul sturionilor. Eu înţeleg şi sunt un adept al păstrării mediului, dar nu duse la extrem şi nu până la a opri lucrări importante pentru români, fie că sunt de infrastructură, pe energie sau de acest tip de dragaj”, a spus Grindeanu.

Conform declaraţiilor sale, o hotărâre de guvern pentru începerea lucrărilor, susţinută de un miliard de euro din fonduri europene, fusese publicată în Monitorul Oficial pe 5 septembrie 2024. Totuşi, imediat după, cele două ONG-uri au contestat proiectul la Comisia Europeană, ceea ce a dus la tergiversări semnificative.

Pe fundalul acuzaţiilor reciproce, procedura iniţiată de WWF la Comisia Europeană rămâne activă. Între timp, autorităţile şi organizaţiile de mediu continuă să se acuze reciproc pentru blocajele care întârzie finalizarea lucrărilor esenţiale în Delta Dunării.