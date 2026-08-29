„Lipsa unei polițe de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva dezastrelor naturale nu reprezintă o amenințare pentru ordinea publică și siguranța cetățenilor, iar implicarea Poliției Române în acest domeniu nu este justificată”, se arată în documentul oficial al Guvernului.

Guvernul a transmis astfel un aviz negativ unui proiect de lege inițiat de mai mulți parlamentari PSD, care propune ca Poliția Română să verifice existența asigurărilor obligatorii pentru locuințe și să aplice sancțiuni de până la 500 de lei proprietarilor care nu respectă această obligație legală.

Proiectul, respins deja de Senat, așteaptă verdictul Camerei Deputaților

Propunerea legislativă, elaborată de fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, alături de alți parlamentari PSD, a fost prezentată în luna aprilie 2026.

Aceasta prevede ca verificările privind existența polițelor de asigurare obligatorie pentru locuințe să fie realizate de polițiști și de reprezentanți ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

În cazul în care proprietarii nu dețin aceste polițe, aceștia ar fi pasibili de o amendă de până la 500 de lei.

Proiectul a fost însă respins de Senat pe 8 iunie 2026 și este acum în dezbatere la Camera Deputaților, care are decizia finală.

Argumentele Guvernului Bolojan împotriva proiectului PSD

Executivul condus de premierul interimar și demis Ilie Bolojan a respins inițiativa, considerând că atribuirea acestei responsabilități Poliției Române și IGSU nu este justificată.

Potrivit documentului citat, Guvernul argumentează că aplicarea amenzilor de către primari, prevăzută deja de legislația în vigoare, este soluția cea mai potrivită.

De altfel, Legea 260/2008 prevede că primăriile pot primi acces la baza de date a PAID (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale), care conține informații actualizate despre polițele de asigurare ale locuințelor.

„Tocmai autoritățile administrației publice locale au la dispoziție pârghiile necesare pentru constatarea și aplicarea sancțiunilor contravenționale. De aceea, implicarea Inspectoratului General al Poliției Române și al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nu reprezintă o măsură legislativă justificată”, a precizat Guvernul.

Deficitul de personal din MAI, un alt obstacol

Guvernul a subliniat, de asemenea, că o astfel de responsabilitate suplimentară ar afecta activitatea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), confruntat deja cu un deficit semnificativ de personal.

„Atribuirea unei competențe administrative suplimentare către Poliția Română ar îngreuna îndeplinirea misiunilor curente în domenii sensibile precum combaterea criminalității organizate, prevenirea violenței domestice sau menținerea ordinii publice”, se arată în documentul oficial.

De ce primarii sunt agenții constatatori potriviți

Executivul a respins și argumentele inițiatorilor proiectului, care susțin că primarii nu au instrumentele necesare pentru a verifica și aplica sancțiuni.

„Primarii sunt nominalizați primii ca agenți constatatori în reglementările actuale și dispun deja de resursele logistice și umane necesare pentru a aplica sancțiunile”, a explicat Guvernul.

În plus, atribuirea acestei sarcini Poliției Române ar genera confuzie instituțională și ar deturna resursele administrative de la competențele principale ale instituției.

„Lipsa unei polițe de asigurare PAD este o omisiune de natură administrativ-patrimonială, nu o problemă care să necesite intervenția polițienească directă”, se mai menționează în avizul negativ.

Situația actuală: doar un primar a aplicat amenzi în 15 ani

Deși legislația actuală prevede că primarii pot aplica amenzi de până la 500 de lei pentru lipsa polițelor de asigurare obligatorie, această măsură a fost utilizată extrem de rar.

În peste 15 ani de la introducerea legii, doar primarul din Corbeanca, județul Ilfov, a aplicat sancțiuni, la finalul anului trecut. Majoritatea edililor evită această măsură, temându-se de consecințe electorale.

La finalul lunii iulie 2026, doar 2,52 milioane de locuințe din România erau asigurate obligatoriu împotriva riscurilor catastrofice.

În ciuda obligației legale, mulți proprietari evită să încheie polițele PAD, care au un cost anual de 50 sau 130 de lei, în funcție de valoarea asigurată (50.000 sau 100.000 de lei).

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