La discuții a participat și ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg.

„Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a primit o delegație a Congresului SUA, condusă de Mike Rogers (R-Alabama), președinte al Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, și care îl include pe Eric Sorensen (D-Illinois), membru al Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților, și E.S., ambasadorul Darryl Nirenberg, pentru o întrevedere dedicată consolidării componentei de apărare și securitate a Parteneriatului Strategic dintre România și SUA”, a transmis Ministerul de Externe.

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Întâlnirea a avut loc în contextul în care România și SUA și-au intensificat dialogul politic în ultimul an, iar MAE vrea să consolideze sprijinul bipartizan din Congresul SUA pentru Parteneriatul Strategic.

„Ministrul român și senatorul Mike Rogers au discutat despre susținerea unei prezențe întărite în România și pe Flancul Estic în procesul de revizuire a posturii SUA în Europa, despre dialogul constant cu SACEUR, generalul Alexus Grynkewich, și despre National Defense Authorization Act (NDAA)”, a precizat instituția diplomatică.

România a transmis că este un aliat de încredere al SUA la Marea Neagră și a subliniat importanța unei coordonări strânse între Europa și SUA pentru consolidarea NATO.

„Ministrul afacerilor externe a trecut în revistă dinamica recentă de securitate, prioritatea acordată de Guvern și CSAT investițiilor în infrastructura strategică și creșterea capabilităților de apărare a teritoriului național, precum și investițiile în infrastructură, cu dublă utilizare, inclusiv portuară și de transport. A prezentat avantajele localizării producției în România, inclusiv din perspectiva resursei umane calificate și a existenței unei tradiții industriale semnificative și a capacității de a crește rapid producția unor elemente și sisteme pentru care cererea nu poate fi satisfăcută de către capacitățile deja existente, iar localizarea investițiilor SUA în România contribuie nu doar la creșterea economică a ambelor țări, dar are și avantajul accesului la o piață europeană de achiziții, inclusiv din instrumentul SAFE. A trecut în revistă găzduirea pentru prima dată în sediul NATO a prezentării industriei românești și a ecosistemului de cercetare și inovație, precum și găzduirea de către România a NATO Industry Forum la București anul trecut și declarația summitului B9”, a explicat MAE.

Partea română a mai precizat că delegația SUA a apreciat rolul țării noastre ca aliat pe Flancul Estic, cooperarea dintre industriile de apărare română și americană și contribuția României la relația UE-SUA.