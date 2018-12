Ce i s-a întâmplat Oanei Lis la 1.00 noaptea. „Nimeni nu se uita la el”

Oana Lis se întorcea de la o emisiune de televiziune, târziu în noapte, când a văzut un om al străzii în zona Mănăstirii Cașin din Capitală. Fără să stea prea mult pe gândrui, partenera de viață a lui Viorel Lis a sărit în ajutorul acestuia, sunând la numărul de urgențe 112.

Oana Lis a povestit pe contul său de socializare despre cele întâmplate, dar și-a exprimat și nemulțumirea față de lipsa de interes arătată de autorități în ceea ce-i privește pe oamenii străzi.

„Azi noapte, pe la ora 1:00, când mă întorceam de la Brancu de la emisiune… am trecut pe lângă Mănăstirea Cașin și acolo mereu încetinesc să o admir, mai ales că ningea, era și mai impunătoare și frumoasă! Dar aseară am observat un om stând pe bancă în față și adormit!!! Am încetinit mai mult și m-au luat fiorii gândindu-mă cât de frig e afară și cum o să ningă toată noaptea peste el… și la cum încă treceau mașini ps stradă și nimeni nu se uită la el!!!!

Nu mai treceți, frate, nepăsători pe lângă oameni în probleme! Indiferent dacă e omul străzii sau milionar! Am sunat la 112, le-am dat datele și au trimis un echipaj. Frate, n-ar trebui primăriile să aibă iarnă echipaje să treacă pe străzi și să-i ia pe amărâții ăștia și să-i pună în centre de noapte, măcar atât să facem pentru ei ca Românie Europeană!!???

Mai ales că era și Sectorul 1, care e cel mai scump sector… ideea e că nu e prima oară când fac asta, într-o iarnă era un om căzut în stația de autobuz și nimeni nu se uita la el, doar pentru că era sărac… A trebuit să trag eu mașina pe dreapta și să chem salvarea…

Altădată ziua vara era un om cu mințile rătăcite cu o sârmă legată la gât și unii râdeau de el!!! Am stat și am chemat poliția… ideea e nu că mă laud eu aici ce bun samaritean sunt!… ci doar vreau să trag un semnal de alarmă… că nu pot fi eu prin tot Bucureștiul și când mai vedeți așa ceva… nu trebuie să-i luați acasă, dar puteți suna autoritătile!… Eu nu pot trece nepăsătoare pentru că din păcate în viața asta și eu am fost jos și alții au trecut nepăsători pe lângă mine și doare al dracu de rău asta!!!…”, a povestit Oana Lis.

„Nu mi se pare așa un gest minunat, ar trebui să fie ceva normal!!! Eu aseară chiar nu puteam adormi gândindu-mă că n-am făcut nimic, că poate muri de frig acolo! Sunt oameni amărati care trebuie ajutați. De noi, de autorităti !”, le-a mai spus ea celor care au felicitat-o pentru gestul pe care l-a făcut.

Citește și: Sentință definitivă: Mega Image plătește 500.000 de lei angajatului călcat cu motostivuitorul!