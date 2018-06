Ce spune Andreea Berecleanu despre tatăl copiilor ei. “Au trăit alături de el toată perioada copilăriei, iar acum…”

Andreea Berecleanu, în vârstă de 43 de ani, are doi copii superbi, Eva și Petru, din mariajul pe care l-a avut cu fostul prezentator de televiziune Andrei Zaharescu.

În prezent, Andreea Berecleanu este căsătorită cu medicul estteician Constantin Stan.

Într-o postare pe care a făcut-o pe pagina sa de pe o rețea de socializare, vedeta a vorbit despre cei doi copii ai săi, Eva și Petru.

“Așa mi-am dorit, asta am visat și așa s-a întâmplat! Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru binecuvântarea de a fi mamă și mă bucur că am decis să îi am pe Eva și Petru. Dragostea lor necondiționată și a mea pentru ei a fost mereu forța mea. Așa cum eu am fost puterea părinților mei și a lor, eu”, a spus prezentatoarea de televiziune

“Copii sunt produsul părinților (în cazul tău doar al mamei), așadar fii fericită Andreea Berecleanu…”, i-a transmis vedetei un prieten virtual.

Andreea Berecleanu a reacționat imediat și a oferit detalii despre tatăl copiilor ei:

“Da, așa este, copiii sunt produsul părinților și acest fapt este valabil și pentru Eva și Petru.

Ei au trăit alături de tatăl lor toată perioada copilăriei, iar acum, în adolescență, le este alături, atat ca sprijin moral dar si emoțional.

De asemenea, primesc toată dragostea noastră, necondiționată, a mea și a soțului meu”.