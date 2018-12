Acum că se mai încheie un an, declar cu mâna pe inimă că am avut un an foarte frumos. Sunt super recunoscător pentru tot ce mi s-a dat, pentru experiența de a cânta în primul meu turneu și pentru echipa mea de la HaHaHa Production alăuri de care an de an facem lucruri frumoase pentru oamenii care ne asculta. Cred că Moș Crăciun are motiv să îmi lase ceva sub brad! I-aș lăsa și eu un cadou lui pentru cât de recunoscător sunt pentru tot ce am trăit și pentru toți oamenii care-mi sunt aproape în fiecare zi.', declară Smiley.

Turul de forta al lui Smiley tocmai s-a incheiat cu o noua victorie, in postura de antrenor la Vocea Romaniei. Trofeul Vocea Romaniei a ajuns pentru a treia oara in echipa Smiley. După ce a câstigat sezoanele 2011 și 2017 cu Ștefan Stan, respectiv Ana Munteanu, Smiley singurul antrenor care a participat la toate editiile show-ului de la ProTV, a reușit și anul acesta performanța prin Bogdan Ioan. Acesta a reușit să abiă cel mai viral moment din toate edițiile de Vocea României. Bogdan este arhitectul din Constanta pe care oamenii l-au facut celebru la nivel mondial, este cel mai urmărit concurent din istoria aceste emisiuni, omul din echipa mea care a reușit să convingă în finală că el este Vocea României', povestește entuziasmat Smiley.

