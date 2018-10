Libertatea: Ce speri să nu se repete de sezonul trecut, când ați filmat în Vietnam, Laos, Cambodgia și Thailanda?

Gina Pistol: Sper să nu ne săturăm de mâncare! Să ne placă atât de mult, încât să nu tânjim la o conservă de ton cu pâine, așa cum ni s-a întâmplat în Asia, în primul sezon. Deși am fost încântați de orez și tăiței când am ajuns, după câteva zile în care am mâncat același lucru, începuserăm să visăm la mâncarea tradițională, de acasă. Și sper din suflet să nu ne mai ia vremea pe nepregătite! Anul trecut, în Vietnam, am avut câteva zile de filmare foarte grele… Vânt, ploaie și o umiditate care îți ajungea până la oase, în condițiile în care noi aveam un bagaj pregătit pentru un sezon cald.

Ai temeri legate de India?

În India există o cultură diferită de a noastră și cred că o să fie un pic șocant pentru noi, la primul impact. Însă sper că vom ajunge să o îndrăgim. Îmi este puțin teamă de ce ne rezervă sezonul acesta, dar în același timp, sunt și extrem de entuziasmată să descopăr un teritoriu unde am visat mereu să ajung.

Ce ți-ai propus să încerci acolo și de ce anume speri să nu ai parte?

Aș vrea să îmbrac ținute tradiționale. De mică urmăream filme indiene, ascultam muzica lor și mă impresiona faptul că transmit o stare solară, energică și că sunt foarte colorați. Chiar mă surprinde plăcut faptul că în această țară localnicii încă poartă aceeași îmbrăcăminte specială, în ciuda tendințelor. Așa că abia aștept să văd cum voi arată într-un sari original și ce rutină de înfrumusețare au localnicele.

Deși îmi place mâncarea picantă și sunt dornică să încerc și o experiență culinară ca la carte în India, sunt puțin reticentă. Condimentele lor sunt mult mai intense și ce ni se va părea nouă extrem de iute, pentru ei va fi normal.

Mi-e puțin teamă și în legătură cu starea de sănătate, pentru că nu îmi permit luxul de a-mi lua liber o zi. Vom filma la foc continuu.

Visai să ajungi în India?

Mi-am dorit foarte mult să ajung în India! Sper să fie și o călătorie spirituală în același timp, să reușesc să le îmbin.

Ce te-a speriat din ce ai citit despre această țară?

Am citit tot felul de bloguri de călătorii și am văzut că toți spun că nu poți fi niciodată pregătit pentru ce vei vedea acolo. Pe cât de șocat ești când pășești în India, pe atât ajungi să o îndrăgești spre final! Localnicii au un stil de viață cu totul și cu totul diferit de al nostru, ce este prea mult și ușor haotic pentru noi, pentru ei pare normal. Dar eu sunt entuziasmată și cred că o să mă bucur de tot ce are India de oferit!

Mâncarea indiană îți place sau nu?

Îmi place foarte mult mâncarea indiană, chiar am câteva rețete pe care le gătesc des acasă. Una dintre ele, o rețetă de pui cu curry, am învățat-o de la unul dintre concurenții „Chefi la cuțite” și a ajuns să fie în topul preparatelor mele preferate.

Voi fi cu ochii pe condimentele speciale și pe mirodeniile specifice, mi-aș dori să îmi cumpăr ce nu găsesc aici. La fel de mult îmi doresc să încerc și să învăț să gătesc mâncăruri indiene, pe care să le fac apoi acasă.

Ce ți-ai luat în bagaj?

Pe lângă ținutele pentru zilele de filmare, ca orice femeie, am nevoie de multe alte lucruri pe care voi încerca să le strecor în bagaje, lucruri personale, de îngrijire corporală… și lista – lungă, de altfel – poate continua. Trebuie să arăt bine pe sticlă, dar am un număr limitat de kilograme pe care îl pot lua în geamantane. Suntem plecați o perioadă lungă de timp, așa că nu-mi permit să „uit” ceva, pentru că nu știu de unde vom avea ocazia să facem cumpărături. În Asia, am stat o bună perioadă fără să vedem măcar un mic magazin de unde să facem rost de lucruri de bază, așa că nu știu ce ne rezervă India. Trebuie să fiu pregătită… pentru orice!

Cum te înțelegi cu Liviu și Andrei?

Suntem prieteni și abia aștept să începem această aventură împreună. O să aibă un alt rol acum, așa că sunt curioasă cum vor vedea experiența dintr-o nouă perspectivă, nu din cea a concurenților!

Cât iau vedetele pentru concerte? Cei mai scumpi: Loredana – 15.000 €, Delia – 12.500, Smiley – 12.000! LISTA COMPLETĂ