Cea mai mare dramă din viața prezentatoarei TV Dana Grecu. „Nu există așa ceva, dar nu există!”

Prezentatoarea de televiziune Dana Grecu a vorbit despre una dintre marile tragedii din viața ei.

Dana Grecu, care este mare pasionată de muzica rock, este o cunoscută prezentatoare de televiziune de la noi.

Vedeta de televiziune și-a amintit de momentul în care a murit bunica ei. Aceasta s-a stins din viață cu o zi înainte ca vedeta să-și aniverseze ziua de naștere. Dana Grecu a fost la un pas de un teribil accident.

”Am să vă povestesc o întâmplare din viaţa mea. Bunica mea, care a fost pentru mine aproape tot în viaţa asta, s-a prăpădit pe 17 octombrie, iar eu am ziua de naştere pe 18 octombrie. Pe 17 octombrie, mergeam, eram terminată, mă sunase mama de la Câmpulung că bunica nu mai este. Şi eram cu gândul la ea, cum de nu am fost acolo, cum de s-a prăpădit că tocmai ce o văzusem, nu am apucat să-i spun nimic, nu a apucat să-mi spună nimic.

Foarte concentrată cu gândurile astea, mă apropiam de o trecere de pietoni. Vă mărturisesc sincer: nu există aşa ceva, dar nu există! Am trecut milimetric prin spatele unei doamne care tocmai traversase trecerea de pietoni. A fost ceva într-o ultimă fracţiune de secundă. Era o dramă!

De aia se şi spune că trebuie să fim prezenţi unde suntem. Atunci am simţit cum cineva mă trezeşte. M-am tot gândit la ce s-a întâmplat atunci”, a mărturisit Dana Grecu, care l-a un moment dat i-a transmis o scrisoare deschisă lui Carmen Iohannis, la o emisiune de televiziune.