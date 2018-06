Iată ce ne-a povestit îndrăgitul bucătar-vedetă de la “Chefi la cuțite”, concursul culinar pe care-l jurizează la Antena 1 alături de alți doi chefi celebri, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

Libertatea: Pe unde te vor purta pașii vara asta? Când și unde vei pleca?

Cătălin Scărlătescu: Organizez Festivalul Gustului Românesc și Festivalul Scoicilor, am fost deja în câteva orașe unde vizitatorii au avut parte de o experiență culinară ca la carte, cu bucate alese. Vara asta… sper să mă poarte pașii și prin vacanță, să îmi încarc puțin bateriile, dar încă nu am stabilit ceva clar.

Bifezi și anul acesta Grecia? Crezi că te vei sătura vreodată de țara asta?

Nu cred că o să mă satur prea curând, pentru că sunt îndrăgostit de Grecia din momentul în care i-am descoperit locurile neatinse de lume, peisajele, localnicii. Îmi place să explorez fiecare loc nou, dar mă întorc oricând cu mare drag în Ciclade și Sporade, insule pe care țin să ajung în fiecare an. E un sentiment aparte să poți să evadezi cu barca și să descoperi zilnic ceva care te fascinează… Nu aș putea să trăiesc fără asta.

“Dacă nu sunt în bucătărie, sunt pe mare”

Ce angajamente ai peste vară, ce planuri, cum arată agenda ta? Pe unde te vom vedea?

Agenda mea e… încărcată! Filmăm pentru sezonul 6 “Chefi la cuțite”, urmează să plec la Piatra Neamț, apoi la Timișoara și Târgu Jiu, următoarele locații în care organizăm Festivalul Gustului Românesc.

Revenind la pasiunea ta pentru sailing… Visezi să navighezi și pe ocean?

Dacă nu sunt în bucătărie, sunt pe mare, da. Permisul de sailing îl am deja, dar îmi rămâne să obțin și clasa A, cu care aș putea să mă plimb în jurul lumii, pe oceane. Așadar, nu este deloc exclus.

Pe vase de croazieră ai fost, îți plac astfel de călătorii?

Am fost ocazional… Eu zic că încă nu am vârsta! (râde) Îmi place mai mult să am barca mea și să-mi încarc bateriile pe mare, ori de câte ori am șansa să plec.

Ce mâncăruri preferate ai, peste vară?

Peștele, peștele este preferatul meu în orice moment și în Grecia, dar și acasă, cu asta mă răsfăț mereu. Evident, și scoicile. Am o rețetă proprie, extrem de aromată. Eu le gătesc, eu le și mănânc. Merg perfect cu o porție de legume pe grătar, sau o salată proaspătă stropită cu lămâie și un stop de sare! Toată lumea se întreabă de ce sunt aceste preparate în topul preferințelor mele, dar nu mulți știu că îmi aduc aminte de copilărie. În verile în care eram pe plajă, la Eforie Nord, obișnuiam să culeg scoici, convins că le puteam găti singur, deși eram ajutat ulterior de bunica mea.

Ce preparate din pește și fructe de mare n-ai mâncat până acum? Pește balon, peștele acela din Japonia care poate fi otrăvitor, dacă e nu gătit cum trebuie, l-ai încercat?

Aș mânca orice este comestibil. Am încercat până și experiențele culinare “extreme” ale Asiei, doar ca să mă conving de gust, iar ingredientele exotice ale asiaticilor pot da un gust extraordinar mâncării. Pește balon n-am încercat. Mi-a fost frică de balon. (râde)

Ești singurul burlac din gașca de chefi de la Antena 1. Te bat la cap colegii Sorin Bontea și Florin Dumitrescu să te însori sau te lasă în legea ta?

Mă bat la cap în fiecare sezon, ori de câte ori au ocazia! (râde)

Și, apropo, cum stai cu dragostea? Vei avea companie feminină în vacanța de vară sau nu?

Voi avea companie… minimum două sirene!

