Cinci rețete cu carne de miel de la Nicolai Tand. Simpaticul chef din juriul emisiunii “Ie, Românie”, de la Antena 1, a adunat și prezentat pe blogul său culinar, nicolaitand.ro, rețete inedite și pline de savoare pe care le poți încerca de Paște, dacă vrei să ieși un pic din rutina preparării cărnii de miel simplu, la cuptor. Nicolai le prepară mereu pentru cei dragi, dar și în restaurantele sale, iar după ce își va deschide pensiune în Maramureș, le va face și pentru oaspeții care-i vor călca pragul.



Cinci rețete de miel de la Nicolai Tand: Pulpă de miel cu leurdă

“Toată lumea mă întreabă, în fiecare an: eu cum să mai pregătesc mielul? Va propun o nouă idee, prietenii mei: pulpă de miel cu leurdă, o rețetă savuroasă și ușor de pregătit, numai bună pentru o masă pe cinste! Mie, unul, îmi place leurda în salate, dar mai ales în combinație cu carnea de miel”, spune simpaticul chef de la Antena 1.

Ingrediente: o pulpă de miel (circa 1,5 kg), o legătură de leurdă, o căpățână de usturoi, 1 kg cartofi, 400 ml smântână de gătit, 200 ml vin roșu, ulei de măsline, nucșoară, sare, piper, oregano, rozmarin.

Mod de preparare: leurda se spală bine, apoi se amestecă într-un recipient înalt cu ulei de măsline, un praf de sare, piper și puțin vin roșu. Se pasează cu ajutorul unui blender. Pulpa de miel se așază într-o tavă mai mare. Carnea se unge bine cu ulei de măsline, se asezonează cu sare, apoi se îmbracă apoi în sosul de leurdă. Se toarnă peste carne restul de vin roșu și puțină apă. Se acoperă totul cu o folie de aluminiu și se bagă la copt, în cuptorul preîncălzit, 30-40 minute, cât să se pătrundă carnea, apoi se îndepărtează folia și se lasă să se rumeneasca frumos friptura. Spre final, se mai lasă 10 minute la foc iute. Se stropește din când în când cu sosul format în tavă.

Cartofii se curăță, se spală și se feliază subțire (circa 3 mm grosime – eventual, cu ajutorul unei răzătoare). Smântâna se amestecă bine cu un cățel de usturoi ras, un praf de sare și puțină nucșoară proaspăt rasă și se toarnă peste cartofi. Se asezonează cu sare și se da totul la cuptor până se rumenește.

Friptura se lasă câteva minute să se “odihnească”, apoi se feliază, se stropește cu sosul rămas în tavă și se servește cu garnitura de cartofi franțuzești.

“O nebunie de arome și texturi într-un singur preparat!”, ne asigură Nicolai.

Cinci rețete de miel de la Nicolai Tand: Miel în crustă de crutoane, rozmarin și cimbru

“Mes amis, urmează o perioadă tare dragă mie. O perioadă pe care o trăiesc cu o bucurie cum nu vă pot povesti. Sunt zilele în care cei dragi se reunesc acasă, fiecare vine din cele mai îndepărtate colțuri ale țării sau ale lumii, toată familia se strânge la povești. Poveștile se spun cel mai bine în jurul mesei, desigur. Iar aici ajungem fix la specialitatea mea și la pretextul rețetelor din această săptămână. În așteptarea Sfintelor Sărbători de Paște, v-am pregătit pentru zilele acestea câteva rețete cu care nu veți da greș. Așa cum spune tradiția, unul dintre preparatele de bază, de Paște, este mielul. Dacă vreți să încercați o rețetă altfel, vă propun mielul pregătit în crustă de crutoane, cu rozmarin și cimbru. Este o rețetă cu adevărat specială, merită să o încercați. Va fi cel mai bun pretext de stat la un vin, cu cei dragi alături”, spune Nicolai pe blogul său.

Ingrediente: 500 g costiță de miel, sare, piper, ulei de măsline, 30 g crutoane, două crenguțe de rozmarin, 5-6 crenguțe de cimbru; pentru garnitură – 200 g couscous, ulei de măsline, zeama de la o lămâie, sare, piper, apă călduță, un ardei capia, o roșie mare, o legătură de pătrunjel, 500 g cartofi noi.

Mod de preparare: se masează carnea de miel cu puțin ulei de măsline, se condimentează cu sare și piper și se lasă la macerat 10 minute. După acest interval, se trage carnea la tigaie pe ambele părți, până se rumenește, apoi se dă la cuptor pentru 20 de minute, la 180 de grade.

Între timp, ne ocupăm de garnitură. Într-un bol de inox amestecăm couscousul cu puțin ulei de măsline, zeamă de lămâie și sare, adăugăm apă călduță cât să îl acoperim și îl lăsăm la hidratat până își mărește consistent volumul. Nu uitați să acoperiți bolul cu un capac sau o folie alimentară!

Tocăm ardeiul capia în cuburi mici, la fel și roșia, iar pătrunjelul îl tocăm mărunt. Toate aceste ingrediente se adaugă peste couscous, când acesta s-a hidratat suficient, și se amestecă bine.

Se spală bine cartofii, apoi se fierb în apă clocotită cu sare, după care se scurg bine și se trag la tigaie până prind o ușoară crusta aurie.

Ne ocupăm acum și de crusta pentru miel. Se toacă mărunt crutoanele, cimbrul și rozmarinul și se amestecă bine. Când carnea e gata, se trece prin această crustă, care-i va conferi o aromă minunată.

Se servește mielul în crustă alături de couscous și de delicioșii cartofi rumeniți.

Cinci rețete de miel de la Nicolai Tand: Ruladă de miel cu verdețuri de primăvară

“Mes amis, vă propun o rețetă delicioasă pentru masa de Paște. O rețetă specială, pentru care veți obține sigur multe laude!”, promite chef Nicolai Tand.

Ingrediente: 1 kg pulpă de miel, legume – o legătură de ceapă verde și una de usturoi verde, morcovi, sparanghel, ridiche albă, ceapă -, o legătură de cimbru și una de pătrunjel, unt, ulei de măsline, sare, piper.

Mod de preparare: pentru umplutură, se toacă mărunt ceapa, usturoiul și cimbrul, se amestecă bine cu două-trei linguri de ulei de măsline și se asezonează cu sare și piper.

Se fasonează carnea și se taie în felii de grosime potrivită, ca pentru șnițele. Se întind pe masă de lucru, lipite una de cealaltă, astfel încât să se poată rula după ce se pune deasupra amestecul de verdețuri. Se formează ruladele (dintr-un kilogram de carne ies două rulade cu diametrul de 5-6 cm), se leagă bine, ca să nu se desfacă (se folosește sfoară specială pentru gătit) și se freacă apoi sare și piper. Se trag un pic la tigaie, cât să se rumenească pe toate părțile, și apoi se bagă în cuptorul preîncălzit la 180°C și se țin cam 50-60 de minute.

Se fierb morcovii, sparanghelul și ridichea albă în apă cu sare, cât să rămână al dente, și se scot apoi în apă cu gheață, ca să-și păstreze culoarea.

Pentru sos, se trag în tigaie resturile de carne rămase de la fasonare, cu ulei de măsline, o ceapă tocată mărunt, un morcov dat pe răzătoare și pătrunjel tocat. Pentru un gust mai intens, se lasă să se ardă un pic. Se adaugă o jumătate de litru de apă, se dă focul foarte mic și se lasă să fiarbă cam două-trei ore. Se strecoară, se mai lasă să scadă, pe foc, cam o jumătate de oră, după care se adaugă sosul lăsat de carne în tava în care s-au copt ruladele și se mai lasă puțin pe foc. La sfârșit, se pun sare, piper și un vârf de cuțit de unt.

La servire, se așază pe un platou ruladele feliate, iar de jur împrejur se pun legumele. Se toarnă sos și se presară sare grunjoasă și piper măcinat. Se decorează cu crenguțe de cimbru proaspăt.

Cinci rețete de miel de la Nicolai Tand: Cotlete de miel cu brânză

“Iată o rețetă tare faină. Vreau să vă arăt că putem folosi brânză românească în rețete pline de creativitate, mai fine. Cu produse de bună calitate și cu fantezie, putem alătura ingrediente și altfel decât am învățat noi acasă, cu rezultate mai sofisticate. Să știți că eu n-am fost mâncător de miel, dar am devenit, fiindcă am descoperit sosul ăsta de brânzică, foarte ușor și răcoritor”, spune Nicolai.

Ingrediente: două cutii de brânză Făgăraș, 10 cotlete mici de miel, ulei de măsline, ardei iute, usturoi, mentă proaspătă, sare și piper.

Mod de preparare: se lasă carnea la macerat în ulei de măsline și între timp se prepară sosul. Se amestecă într-un castron brânzica, un pic de ulei de măsline, ardei iute tăiat mărunt, puțin usturoi și puțină mentă proaspătă – va rezulta un sos cu aromă lejer picantă și un miros divin! Cărnița de miel se prăjește în tigaie, dar nu mult, fiindcă e foarte fragedă. Se așază pe o farfurie mare și, de jur împrejur, se pune sosul de brânză, care o să tempereze gustul puternic al mielului.

Cinci rețete de miel de la Nicolai Tand: Pulpă de miel à la Nicolai

“Rețeta aceasta este specială datorită baițului, care este puțin marocan. Schimbă totul, nu se mai simte mirosul de seu și oricine poate savura cu plăcere carnea de miel. Un alt plus este faptul că ingredientele sunt la îndemâna oricui”, susține simpaticul chef.

Ingrediente: pulpă de miel; pentru baiț – o lămâie, o mâna zdravănă de măsline, o lingură de muștar, ulei de măsline, un fir de cimbru, foi de dafin, usturoi, piper; pentru garnitură – 5 morcovi, 4 cartofi, 6 roșii cherry, o lămâie, ardei gras (opțional), dovlecel dacă doriți sau orice legumă preferați.

Mod de preparare: se pus mielul în baiț, se lasă la marinat o jumătate de zi și apoi se bagă pulpa la cuptor, la 180 de grade Celsius – întâi acoperită cu staniol, pentru o jumătate de oră, apoi încă o jumătate de oră fără staniol.

Baițul rămas în tavă se folosește pentru un sos delicios: se pune în tigaie, pe foc, se lasă un pic până scade, apoi se pune unt din belșug și gata!

Separat, se pregătest morcovii, cartofii, roșiile cherry, lămâia și ceapa. Se pun toate în tavă, pe lângă miel, și se lasă să se gătească împreună.

Fotografii: nicolaitand.ro

EXCLUSIV/Pavel Bartoș merge la sală, dar… “Nu mai trag de fiare, fiarele trag de mine!” Ar face schimb cu Smiley