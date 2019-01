Cine e Florin Pastramă, concurentul care le face avansuri fetelor de la “Ferma”

„Sunt Florin Pastramă, sunt țigan și mă mândresc cu acest lucru. În 1990, tatăl meu a înființat o agenție imobiliară. Tot timpul eram cu taică-miu. Când a murit el, a fost prima dată în viața mea când am plâns și am știut ce înseamnă suferința. Mama e totul pentru mine, e îngerul meu. Locuiesc cu ea. Mai am un frate mai mare și trei surori. Am avut tot ce mi-am dorit de la familie, mi-au oferit tot ce mi-am dorit. Am terminat Facultatea de Drept, am luat Licența, dar după ce a murit taică-miu, am renunțat la profesie și a trebuit să mă ocup de business. Nu sunt implicat în niciun dosar la poliție. Cred foarte mult în Dumnezeu și Îi mulțumesc foarte mult pentru tot ce mi-a oferit, chiar mult mai mult decât meritam. Nu am nevoie de bani, banii pe care o să-i câștig o să-i donez unui orfelinat. Sunt un tip pozitiv și ăsta e avantajul meu în această emisiune. O să ajung în finală!”, a mărturisit el la Pro tv.

Ajuns în „Ferma” Florin și-a încercat norocul cu mai multe concurente, care l-au refuzat politicos rând pe rând. Prima a fost Ioana Filimon, fosta Miss România. Bărbatul a invitat-o la un pahar de şampanie chiar la cina pe care concurenţii o iau înainte de a ajunge în munţi. Cea de-a doua „victimă” este Otilia Bilionera, iar Otniela Sandu ar putea fi următoarea pe lista lui de cuceriri.

Citește și

Libertatea, despre publicitatea mincinoasă din propriul ziar, din presă, de pe TV și de pe internet! Afacerea suplimentelor alimentare care promit că te vindecă de cancer!