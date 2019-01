Atunci când prezentatoarea emisiunii a întrebat-o pe Brigitte dacă știe să gătească, vedeta a răspuns sincer. „Da, știu. Chiar îmi aminteam că atunci când am fost arestată, la două luni după moartea primului meu soț, am gătit în penitenciar, pentru peste 100 de gardieni. Am fost închisă și ca să pot ieși mai repede afară, am lucrat la popotă”, a spus bruneta. „Brigitte, te admir pentru sincerita. Dă-mi voie să te aplaud pentru curajul tău”, a spus Mihaela Rădulescu.

Brigitte Năstase a acordat recent un interviu pentru protvplus.ro, în care a dezvăluit ce șanse are să câștige această competiție.



'În primul rând, sunt o luptătoare și cred că ăsta este cel mai important lucru. Sunt corectă, loială și apreciez foarte mult spiritul de echipă. Este tot ceea ce aștept: să iau parte la o nouă provocare'.

Citește și

Trei bebeluși decedați cu infecție intraspitalicească la Suceava, în 2016, și un dosar peste care s-a lăsat tăcerea. Nici măcar expertiză medico-legală în 2 ani și jumătate! Răspunsul incredibil al procurorilor