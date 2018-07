Codin Maticiuc s-a întâlnit cu Simona Halep într-un club de fițe. „Fotograful era nimeni altul decât numărul 1 mondial. Intrasem în podea de rușine”

Simona Halep, numărul 1 mondial în tenisul feminin, a fost în weekend să se distreze într-un club de fițe din stațiunea mamaia. Codin Maticiuc a dat nas în nas cu marea campioană la tenis și a povestit ce s-a petrecut la clubul respectiv.

„O poză cu și una de Simona Halep



Sâmbătă am fost la N… Mamaia. Cânta Delia și soțul ei, Răzvan, își sărbătorea pentru a doua oară ziua de naștere. La prima nu ajunsesem așa că am ținut să ajung la asta. Când femeia a terminat de cântat și eu eram deja matol, ne-am mutat la L… unde m-am urcat direct pe masă pe ritmuri de Despablito și cu un Grey Goose la îndemână.

Când eram mai în formă în fumuri de trabuc și aburi de alcool, vine una dintre patroane și ne da vestea: Dumnezeu era la L…, câteva mese mai încolo. Da, Dumnezeu e femeie și se numește Simona. O rog pe vestitoare să mă ducă până la ea dacă o cunoaște, ca să mă închin ca la moaște. Îi zic și Deliei să mă însoțească, pe deoparte că nu merg singur și pe de alta că știam că și ea e fană.

Delia mă apostrofează: “Nu mergem, e urât. A venit femeia să se distreze și mergem noi s-o stresam".

Am căzut pe gânduri. “Ai dreptate. Hai să mergem".

A bufnit-o râsul. “Hai, mă, Codine pe bune acum. Nici mie nu-mi place să fac poze din trei în trei minute. Hai s-o lăsam în pace".

Am ezitat iar. “Bine. Hai să mergem."

Am început s-o trag de mână spre masă Simonei împreună cu ownerița care măcar o cunoștea. Am ajuns în față Simonei cu Delia târâtă efectiv și i-am spus:

“Saru’mana, sunt cel mai mare fan al tău. Ești singura femeie care m-a făcut să simt ceva în ultimii doi ani. Să plâng, să râd. Să transpir. Ești singură mea șansă să mai slăbesc. Să rămân doar pitic, nu și gras."

Simona zâmbea. Când să apuc să îi zic de poză dorită, un băiat urcat pe o masă de lângă cea a Simonei mă bate pe umăr și mă întreabă:

“Putem să facem și noi o poză?"

“Lasă-mă dom’le putin" l-am repezit în stilul meu egoist ca să-mi văd eu interesul. Apoi către Simona:

“Așa, îți spuneam că ne dorim mult o poză cu tine…"

Băiatul din spate insistă cu telefonul în mână:

“În legătură cu poza mea…"

Mă pregăteam să-l apostrofez când a intervenit Simona:

“Ia dă-mi-l mie că vă fac eu" și i-a luat telefonul din mână.

Băiatul a coborât bucuros. Iată-mă cum făceam poză cu un necunoscut (lucru care cei care mi-au cerut vreodată știu că nu mă deranjează deloc), iar fotograful era nimeni altul decât numărul 1 mondial. Intrasem în podeaua aia de la L… de rușine. Apoi am făcut și noi poză. Cu Simona, Silvana, Delia (un alt no1) și Gașca Cenușie care e campioana mea de suflet.

Aici va las poza pe care o am. Dacă citește și tipul de pe masa de lângă să știe că vreau și poză aia. Aia cu mine zâmbind tâmp. Aia făcută de campioană.

Mulțumesc, Simona. Pentru tot”, a detaliat Codin Maticiuc în mediul online.

