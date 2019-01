Corina Chiriac, „băgată în spital” de România TV. Reacția cântăreței: „Vă promit știri de la avocatul meu!”

Însă lucrurile nu au stat deloc așa, ca dovadă reacția promptă a solistei, care a reacționat vehement pe pagina sa de Facebook: „Nu este adevărat. Sunt bine-mersi, ne vedem mâine seară pe viu la Teatrul Tănase. România TV, de ce publicați știri neadevărate? Vă promit știri de la avocatul meu, săptămâna viitoare!”, a precizat Corina Chiriac pe Facebook.

Contactată de Libertatea, artista ne-a mărturisit că a vorbit deja cu avocatul său.

„Am aflat de pe Facebook despre treaba asta. Nu mai am umor pentru chestiile astea, am pentru multe altele, dar nu pentru știri d-astea. Nu ai voie sa sperii admiratorii, de ce trebuie să șochezi? Am primit mesajele îngrozite pe care le-am trimis avocatului meu, cu fotografii cu burtiera televiziunii. Acum sunt la mine acasă, pe balcon, mă uit că a cazut pe strada mea un copac uriaș, dar nu ne-a stricat nimic. A venit poliția, este totul în regulă, nu a fost nimeni rănit. Mă pregătesc pentru spectacolul de mâine seară, de la Tănase!”, a precizat pentru Libertatea celebra solistă.

De altfel, ea nu este la prima pățanie online. În urmă cu un an, s-a aflat fără voia ei în mijlocul unui scandal mediatic, după ce o firmă i-ar fi folosit imaginea și numele pentru niște produse de slăbit. „Numele și fotografia mea sunt folosite fără cunoștința sau voia mea. Este un abuz ordinar”, spunea la acea vreme Corina Chiriac.