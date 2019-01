Cristina Șișcanu, replică pentru cârcotași. „Pentru cele care mă întreabă tendențios cu ce mă ocup”

În ultima perioadă de timp, Cristina Șișcanu și-a lăsat cariera deoparte și s-a ocupat exclusiv de familia sa, în special de creșterea fiicei sale și a lui Mădălin Ionescu, Petra. Cum a fost întrebată adeseori care este ocupația sa, jurnalista le-a dat replica celor care au comentat tendențios la adresa sa.

„Pentru cele care mă întreabă tendențios cu ce mă ocup: mi-am mai adăugat o activitate importantă în rutina mea și anume mă voi supune unor tratamente corporale de ultima generație… Aici am mai fost și acum câțiva ani, iar rezultatele au fost remarcabile.

Dragilor, am muncit enorm încă din vremea facultății, apoi în televiziune (și pe teren, și în redacție, și în platou) muuuulți ani… vreo 10. De un an și nouă luni o am pe Petra. Până acum câteva luni m-am dedicat ei exclusiv, așa am considerat eu de cuviință.

De ceva timp am început să lucrez la câteva proiecte despre care voi povesti la momentul potrivit… sau poate nu… nu orice tip de activitate/muncă se văd la tv sau în poze.

Și mai mult decât atât, sunt norocoasă că am un soț care am încurajează să am grijă de mine și o mamă care mă ajută enorm cu copiii. Să fiți fericite! ♥️”, a spus Cristina Șișcanu.

Cristina Șișcanu este cunoscută ca jurnalistă. Aceasta este căsătorită cu Mădălin Ionescu de câțiva ani. Aceasta este cea de-a doua căsnicie a ex-moderatorului TV. Cei doi au împreună o fetiță, Petra. Din primul mariaj, Mădălin Ionescu are doi copii: Ștefania și Filip. După naștere, Cristina Șișcanu a reușit să slăbească spectaculos, dând jos 27 de kilograme.

