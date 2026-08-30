În România, Waze și alertele de Poliție sunt încă legale

În primul rând, Waze nu a devenit ilegal în România și nici funcția prin care șoferii raportează Poliția nu a fost interzisă.

Discuția recentă a pornit de la o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene din 16 iunie 2026. Instanța a stabilit că statele membre pot obliga temporar aplicațiile de navigație să ascundă anumite controale ale Poliției, în zone și perioade determinate. Decizia nu introduce însă automat această regulă în toate țările UE.

În România, legislația nu interzice în prezent raportarea radarelor sau a echipajelor de Poliție prin Waze. Pentru ca situația să se schimbe, autoritățile române ar trebui să introducă propriile restricții.

Șoferii români vor să marcheze mașina de Poliție cu vreme rea și radarul cu ceață pe Waze, dacă alertele vor deveni ilegale, a scris Libertatea după apariția deciziei CJUE.

Există însă o altă regulă, mult mai veche, care se aplică deja. Codul Rutier interzice folosirea telefonului mobil în timpul deplasării, cu excepția dispozitivelor de tip mâini libere. Forma actuală a articolului 36 alin. 3 este în vigoare din 9 aprilie 2020. Așadar, faptul că Waze este legal nu înseamnă că poți lua telefonul în mână și introduce o alertă în timp ce conduci.

În Germania, Waze este legal, dar avertizarea de radar, nu

Germania arată foarte bine diferența dintre aplicație și funcție.

Poți avea Waze, Google Maps sau o aplicație dedicată radarelor instalată pe telefon. Poți folosi navigația și informațiile despre trafic. Ceea ce nu poate folosi șoferul în timpul deplasării este funcția care îl avertizează automat despre controalele de viteză.

Paragraful 23 din regulamentul rutier german spune că, dacă un dispozitiv are și alte întrebuințări, precum un smartphone sau un sistem de navigație, funcțiile destinate avertizării asupra controalelor rutiere nu pot fi folosite. Regula a fost clarificată explicit pentru asemenea dispozitive în aprilie 2020.

Amenda standard indicată de ADAC pentru folosirea unei aplicații de avertizare a radarelor este de 75 de euro și un punct în registrul rutier german.

Există și un caz foarte interesant: în 2023, Curtea Regională Superioară din Karlsruhe a decis că nu rezolvi problema dacă îi dai telefonul pasagerului. Un șofer a fost amendat după ce o aplicație de radar rula pe telefonul partenerei sale, pentru că știa de ea și beneficia de avertizări.

În Elveția, simplul fapt că ai avertizările instalate poate fi o problemă

Elveția este considerabil mai strictă.

Autoritatea federală pentru drumuri spune că dispozitivele care avertizează asupra controalelor Poliției sunt interzise. Regula există încă din 1 februarie 1991 și nu se limitează la detectoarele radar clasice.

Interdicția poate acoperi inclusiv un GPS sau telefon pe care sunt stocate puncte de interes cu radare fixe, radare mobile, camere la semafor sau alte controale ale Poliției. Autoritățile recomandă chiar ștergerea acestor puncte înainte de intrarea în țară.

Navigația normală este perfect legală. Poți vedea parcări, benzinării, hoteluri sau traseul către destinație. Problema este funcția creată special pentru localizarea controalelor.

Franța are la rândul său reguli speciale. Din 5 ianuarie 2012, Codul Rutier francez interzice dispozitivele sau funcțiile care indică precis amplasarea aparatelor folosite pentru constatarea încălcărilor. Amenda poate ajunge până la 1.500 de euro, împreună cu pierderea a șase puncte. Aplicațiile s-au adaptat prin avertizări mai generale de tip „zonă de pericol”, fără localizarea exactă a radarului.

Ce poți folosi fără probleme în Waze și Google Maps

Auto Motor și Sport face o distincție utilă: problema nu este numele aplicației, ci funcția activată.

Navigația către destinație, traseele alternative, informațiile despre ambuteiaje și accidente sau hărțile offline sunt, în general, funcții normale de navigație. Waze nu devine o aplicație ilegală doar pentru că într-o anumită țară nu ai voie să activezi avertizarea de radar.

Și modul în care folosești aplicația contează. Cea mai sigură variantă rămâne să setezi traseul înainte de plecare și să folosești Android Auto, Apple CarPlay, comenzile vocale sau sistemul multimedia al mașinii, în loc să operezi telefonul în mers.

Mai ales înaintea unei vacanțe prin mai multe țări, nu presupune că regulile din România se aplică peste tot. În România poți vedea momentan alerta de Poliție. În Germania nu trebuie să folosești avertizarea de radar în mers. În Elveția chiar și prezența funcției de avertizare pe dispozitiv poate crea probleme.

Auto Motor și Sport explică și folosirea hărților offline, aplicațiile pentru motocicliști și celelalte situații în care navigația poate deveni problematică. Ghidul complet despre aplicațiile auto, navigație, radare și legislație poate fi citit pe Auto Motor și Sport.