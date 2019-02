Cu ce problemă de sănătate se confruntă Sorana după ce a revenit de la Ultimul trib. „Chiar dacă iei tratament nu-ți trece”

Sorana are încă pobleme de sănătate din cauza unor accidentări pe care le-a suferit la show-urile de televiziune la care a participat, Ferma Vedetelor, în 2016, și Ultimul trib în 2018.

Ea a explicat cu ce probleme se confruntă.

„Am probleme la umăr şi la genunchi. Am suferit în urmă cu nişte ani o intervenţie la nivelul articulaţiilor, la nivelul umerilor. Am fost extrem de panicată că pot apărea din nou problemele în Madagascar. Și a apărut o problemă cu un nerv care se inflamează foarte repete. Am fost la kinetoterapie şi am aflat că nervii se inflamează foarte tare şi produc dureri îngrozitoare. Tot apar durerile şi, chiar dacă iei tratement, nu-ţi trece.

Problemele cu piciorul au reapărut când m-am întors din Madagascar. Fac multă sală şi, din cauza problemelor, nu puteam să merg, mi-a luat câteva luni bune să-mi revin după Madagascar. O să mă mai pun în situaţii de genul acesta, în care te poţi cunoaşte mai bine, îmi place să ies din zona mea de confort”, a declarat Sorana pentru click.ro.

