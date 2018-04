Cum arată fiul Mihaelei Rădulescu. Ayan are un trup perfect lucrat la sală

Ayan, fiul divei de la Monaco Mihaela Rădulescu, se transformă pe zi ce trece. Puștiul arată din ce în ce mai bine.

Mihaela Rădulescu, care formează un cuplu de aproape patru ani cu sportivul austriac Felix Baumgartner, a fost căsătorită și cu omul de afaceri Elan Schwartzenberg. Din mariajul lui Elan Schwartzenberg, Mihaela Rădulescu are un fiu, Ayan.

Cei doi locuiesc de mai multă vreme la Monaco, iar Mihaela Rădulescu este topită după puștiul ei, care anul acesta va împlini 15 ani.

Ayan crește pe zi ce trece și se transformă într-un adolescent care va frânge foarte multe inimi. pasionat de sport, după cum mărturisea Mihaela Rădulescu, Ayan arată din ce în ce mai bine și are un trup foarte bine lucrat la sală, după cum se poate vedea și din cea mai recentă fotografie cu el pe care vedeta a postat-o pe contul său de pe o reșea de socializare.

“Băiatul meu, bucuria mea. Ayan. mamă mândră. Să creștoi mare prea repede @ayanschwartzey #ayanmylove”, a comentat Mihaela Rădulescu în dreptul imaginii cu fiul ei.

“Frumusețe de băiat”, “OMG! Ce băiat frumos!”, “Așa mamă, asa fiu!”, “Felicitări! Un copil frumos înzestrat cu multe calități, muulte cu siguranță moștenite de la mama lui superbă”, “Fară cuvinte, să fie sănătos și înțelept… Mihaela poți fi mândră”, “Câți ani are? E super lucrat pustiul. Bravo lui! Ca să arăți așa trebuie muncit nu glumă!”, “Doamne ce băiat frumos ai Mihaela ,îți seamană foarte mult, are un corp atletic ca și tine ???”, “El este Ayan acum? Woooow, ce băiat mare și frumos ai!!! Să îți trăiască, să fie fericit!!! Înțelegi că a crescut sub ochii noștri??? De la pupici pe nasul mamei, la iile voastre frumoase, la poligonul de tragere, la mult sport și învățat … “, au fost mesajele primite de Mihaela Rădulescu de la fanii cărora nu le-a venit să creadă cum arată Ayan acum.