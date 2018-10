Cum a fost Cezar Ouatu exmatriculat. „Să ridicăm fustele fetelor”

Artistul a făcut dezvăluiri despre viața sa într-un interviu pentru adevarul.ro. Cezar Ouatu și-a amintit de copilăria sa și de năzbâtiile pe care le făcea.

„Nu chiar rebel, adică nu am fost un copil dificil. Am fost un copil, cred eu, normal. Am fost o dată exmatriculat, când eram mai mic, dintr-o tâmpenie, am şi uitat de ea…

Pe la şapte-opt ani, eram toţi la uniformă, iar fetiţele erau în nişte fustiţe mai scurte, eh, şi ce mi-a trăznit mie prin cap? Să ridicăm fustele fetelor. Făceam asta cu un prieten, unul mai mare, până când a chemat-o pe mama la şcoală”, a povestit Cezar Ouatu.

„Am fost pedepsit, exmatriculat…

…Tata râdea de leşina, se amuza. Nu eram eu singurul care ridica fusta fetelor, dar eu eram băiatul lui tata, băiatul lui Florin Oautu. Tata a fost o figură emblematică în zona intelectuală prahoveană, prieten cu Nichita Stănescu şi, mă rog, un intelectual desăvârşit, era cunoscut şi eu eram băiatul lui Florin Ouatu şi, îţi dai seama, chiar dacă şi alţii ridicau fustele, se spunea mai ales de mine: „Cezar Ouatu, băi, ia uite ce a făcut ăsta””, a adăugat el.

