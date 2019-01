Mirela, fostă concurentă la show-ul Insula Iubirii, a acordat un interviu pentru emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1, unde a oferit detalii despre actualul ei iubit, un om de afaceri pe nume Florin Tecar.

„Părinții mei aveau și o afacere lângă el, tot la o stațiune de tratament. Acolo ne întâlneam mai des pe terase, însă atunci el era căsătorit, eu eram și eu căsătorită. Eram doar preteni, dar acum trei luni ne-am îtâlnit cu niște prieteni, după care am tot ieșit la mese împreună.

Două luni am fost invitații la mese. la un moment dat mi-a cerut să petrec un weekend cu el și am zis da. ce am de pierdut? Eram o femeie singură. A rezervat un apartament în maramureș, eu nu știam unde ajung. A rezervat un apartament că nu știa dacă vreau să dorm sau nu singură. Nici el nu era sigur de o relație cu mine, pentru că emisiunea Insula Iubirii era în curs. Nu știa dacă are nevoie de cineva care e cunoscut. Nu era sigur că vrea o relație cu mine, dar totuși voia”, a povestit ea.

„Se apropia ziua mea de naștere în noiembrie și mă tot întreba dacă orgnizez ceva. I-am spus că fac o masă la mine acasă și îl invit. Și într-un weekend i-am zis tatălui meu să pregătească un ceaun vânătoresc și să-l invit la noi, ca să-i fac cumva intrarea și cu tata. Era foarte importamnt pentru mine aspectul acesta. Și se dă el jos din mașină cu un ditamai buchet de flori, nici nu se vedea de după el.

Și tata când a văzut cine e de fapt presupusul iubit cu care tot ies de o lună, fără să zică nimic, m-a strâns în brațe tata. Și după aia m-a lăsat să mă duc să îmi iau buchetul. Deci era super fericit că avea încredere, îl cunoștea din oraș, ca om, ca persoană și se cunoșteau din oraș. Și din momentul acela a zis tata: „Eu, la orice m-aș fi putut gândi, dar la combinația dintre voi doi niciodată””, a mai povestit Mirela de la Insula Iubirii.

Citește și: VIDEO | Donald Tusk, discurs superb în limba română, la Ateneu: „Românii să apere statul de drept și Constituția cu aceeași hotărâre cu care a apărat Duckadam cele patru penalty-uri”