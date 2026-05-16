Decizia mult așteptată de peste 2,2 milioane de pensionari români ar putea avea un impact financiar masiv asupra statului.

Începând cu 1 august 2025, pensionarii cu pensii ce depășesc pragul de 3.000 de lei au fost obligați să plătească CASS în cuantum de 10% din suma care depășește acest prag. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, contribuția lunară este de 100 de lei.

Datele oficiale arată că, în prezent, aproximativ 2,2 milioane de pensionari sunt afectați de această măsură, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate colectează lunar aproximativ 100 de milioane de euro din aceste contribuții.

Nemulțumiți de această decizie, numeroși pensionari români au acționat în instanță Guvernul, cerând eliminarea CASS pentru pensii și restituirea sumelor plătite până acum.

Din cauza complexității juridice a cazurilor, multe tribunale din țară și-au declinat competența, cerând intervenția CCR pentru a decide dacă impunerea CASS pe pensii respectă Constituția.

Primul caz analizat de CCR a fost inițiat de un pensionar, Aurelian B., care a contestat obligativitatea plății CASS din pensia sa.

În prezent, un judecător al CCR analizează dosarul și întocmește un raport care va fi prezentat celor nouă judecători ai instituției. Decizia finală, ce necesită votul majorității de cinci judecători, va stabili dacă prevederea este sau nu constituțională.

Măsura, introdusă prin Legea 141/2025, se aplică din 1 august 2025 și este prevăzută ca măsură temporară, până la 31 decembrie 2026. Chiar și așa, decizia CCR poate avea efecte importante pentru pensionarii cărora li s-au reținut bani începând cu august 2025.

De ce ar putea să fie declarat neconstituțional CASS la pensiile românilor

Argumentele aduse în sprijinul anulării CASS pe pensii sunt variate.

Avocații susțin că măsura poate constitui o dublă impunere, având în vedere că pensionarii au contribuit deja la sistemul de asigurări sociale în timpul activității lor profesionale.

De asemenea, se consideră că taxa încalcă articolul 16 din Constituție, care garantează egalitatea românilor în fața legii, și diminuează abuziv venitul net al pensionarilor, considerându-se o ingerință nejustificată în dreptul acestora de a dispune de veniturile proprii.

Un alt aspect invocat este că impunerea CASS asupra pensiilor poate fi privită ca o modificare retroactivă a unui drept deja câștigat.

În plus, avocații amintesc o decizie din 2022 a CCR, conform căreia pensiile pot fi impozitate doar într-un mod proporțional și nediscriminatoriu. Dacă actuala reglementare este dovedită ca fiind inechitabilă pentru o categorie vulnerabilă, cum sunt pensionarii, există o șansă reală ca măsura să fie declarată neconstituțională.

O eventuală decizie favorabilă din partea CCR ar putea avea un impact semnificativ asupra bugetului de stat, întrucât autoritățile ar fi obligate să returneze pensionarilor sumele colectate, estimate la aproximativ un miliard de euro.

