Cum s-a făcut de râs Mihai Sturzu la o întâlnire. „Am zis că intru în pământ de rușine”

Mihai Sturzu a povestit că a ieșit la un prânz de afaceri cu o cunoscută artistă de la noi, însă în momentul în care a venit nota de plată artistul a dat-o în bară.

„M-am făcut de râs de multe ori. Lasă-mă să mă gândesc la ceva grav. Apropo de fete talentate, o fată exagerat de talentată al cărei fan eram și sunt, la un moment dat, când aveam trupa, voia cumva să fiu eu managerul ei și eu eram foarte emoționat că ies cu ea să discutăm business.

Și eu ca acest gentleman trebuia să plătesc acolo la masă, dar eram super emoționat și când a venit nota e aa zis „Plătesc și eu partea mea, că e prânz de afaceri și am zis „Nu se poate, plătesc eu”. Când am pus banii am numărat greșit pentru că nu eram atent, la care ea spune „Nu cred că ai pus cât trebuie” și s-a uitat și pusesem doar jumate.

Am zis că intru în pământ de rușine. Ea nu știa că sunt un mare fan. E o cântăreață foarte celebră de la noi”, a povestit Mihai Sturzu în cadrul unui interviu pentru emisiunea Teo Show, de la postul de televiziune Kanal D.

