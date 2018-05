Cum se certa Elena cu Nicolae Ceaușescu. “Ia vezi, că acum schimb foaia”

Elena și Nicolae Ceaușescu s-a cunoscut la o petrecere de 1 Mai și au format un cuplu timp de 40 de ani, până la executarea lor, din decembrie 1989.

Despre cuplul dictatorial au ieșit la iveală amănunte care mai de care mai picante. Emilia Marinela Macovescu, soția fostului ministru de Externe al României – George Macovescu, a scos la iveală o nouă față, mai puțin cunoscută, a Elenei Ceaușescu, potrivit ciao.ro.

Potrivit acesteia, dictatorul Nicolae Ceaușescu nu a avut un mariaj ușor cu consoarta sa. Emilia Marinela Macovescu povestea despre cum se certau cei doi.

“Se mai certau. De exemplu, au fost situaţii în vizitele din străinătate în care soţul meu s-a dus la Nicolae Ceauşescu şi i-a spus: „Tovarăşe preşedinte, daţi-le la băieţi nişte bani că vor să trimită o vedere şi nu au bani de timbre”. Şi Elena replica: „De ce, dragă, vrei bani de timbre? Să aducă timbre de-acasă…” Şi atunci soţul meu i-a spus: „Doamnă, nu vă supăraţi, dar să ştiţi că timbrele româneşti nu merg în străinătate”. Şi Nicolae Ceauşescu i-a replicat, tot Elenei Ceauşescu: „Ia mai taci tu din gură, cum poţi să spui să aducă timbre de acasă?””, povestea Emilia Marinela Macovescu.

“Da, o repezea. Dar soţul meu a crezut întotdeauna că Elena îl are la mână cu ceva pe Nicolae Ceauşescu. Pentru că într-una dintre vizitele oficiale, când el s-a întors de la o întâlnire care era programată cu un preşedinte, ea, care nu fusese chemată, i-a spus, de faţă cu toţi:„Dragă, dar tu unde te trezeşti? Ai pornit la drum singur, nu cu mine? Ia vezi, că acum schimb foaia, unde te trezeşti tu?” Au înlemnit toţi: Oprea, soţul meu, Verdeţ. Şi soţul meu a spus tot timpul:„Nu ştiu cu ce îl are la mână ea, dar îl are la mână cu ceva cu care-l şantajează””, mai spunea aceasta.