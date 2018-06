Sonia Argint Ionescu este mama a doi copii, dar asta nu înseamnă că nu își face timp pentru ea. Dimpotrivă, are grijă de modul în care arată, mănâncă sănătos și face sport constant. Singura dată când a avut probleme cu greutatea a fost în perioada liceului, când puținele kilograme în plus au împiedicat-o să prindă un contract avantajos de modelling în Italia. O altă oportunitate a fost la începutul ei în modă, când a primit o ofertă pentru a lucra în Franța. N-a fost să fie nici atunci.

“Nu pot să stau nemâncată, pentru că mi se face rău și nu cred că acesta este scopul. E mult mai important să fii sănătoasă, să ai o alimentație echilibrată, să ajungi să îți cunoști organismul, dar știu că asta se întâmplă la femei abia după o anumită vârstă”, a precizat ea.

Lucrează în televiziune din ultimul an de liceu

Sonia Argint Ionescu nu a făcut o dramă din cauza contractelor de modelling pe care le-a ratat. “La un moment dat, pe la 16 ani, puteam să plec la Paris, dar nu am plecat pentru că mama și tata nu m-au lăsat, au spus: «Lasă, stai aici și termină școala!». Mi se oferea un contract cu o agenție foarte mare. Am suferit ulterior, când am mai avut o propunere de contract pentru Italia și acolo, cumva, au cântărit cele 2-3 kg în plus care se situează undeva în jurul șoldului. În această meserie, dacă vrei să performezi, trebuie să te încadrezi în niște norme, în niște măsurători. Dacă îți pune centimetrul peste fund și tu ai 96 în loc să ai maximum 92, nu pleci, pentru că nu încapi în hainele acelea! E foarte simplu. La momentul respectiv, mi-a fost foarte greu să renunț, să țin dietă și să dau jos acele câteva kilograme care mă încurcau. Și nu am plecat, pentru că agențiile pun niște reguli, este firesc să fie așa”, a declarat, pentru Libertatea, prezentatoarea TV.

Activitatea ei în modelling s-a încheiat firesc, în momentul în care au apărut alte preocupări. Deși nu a visat să lucreze în televiziune, astrele s-au aliniat în favoarea ei. “În ultimul an de liceu, în clasa a XII-a, am devenit prezentatoarea emisiunii în limba germană la TVR 1, adică au venit alte lucruri, care m-au dus în altă direcție. O echipă a redacției germane căuta o prezentatoare. Evident, unde să găsească vorbitoare de limba germană, dacă nu la liceul german? Și acolo s-a făcut, practic, un casting, în urma căruia eu am fost aleasă. Au trecut 18 ani”, ne-a povestit Sonia Argint Ionescu.

