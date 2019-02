Cum a slăbit Elena Ionescu, ex-Mandinga, după naștere. A dat jos 10 kilograme

Elena Ionescu arată foarte bine. Artista a explicat cum a reușit să scape de kilogramele acumulate în timpul sarcinii. Vedeta a dat jos 10 kilograme.



„Nu ţin dietă. Secretul este să mâncăm sănătos, să ne hidratăm corespunzător şi să nu ne programăm cinele la ore târzii. Eu am avut 64 de kilograme în timpul sarcinii. La scurt timp după ce am născut cântarul îmi arăta 57 de kilograme, iar acum la 6 luni de la naştere, am cu 10 kilograme mai puţin şi sunt foarte mulţumită”, a explicat Elena Ionescu, potrivit click.ro.

Elena Ionescu, fosta solistă a trupei Mandinga a devenit mămică pentru prima oară în data de 3 august 2018.Atunci, vedeta a adus pe lume un băiețel care a primit numele Răzvan. Solista este căsătorită cu Dragoș Stanciu.

