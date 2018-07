De ce și-a mutat Carmen Brumă băiețelul la o grădință de stat. „Am avut o experiență urâtă” | FOTO

Carmen Brumă a fost invitată la emisiunea lui Mădălin Ionescu de pe pagina sa de Facebook. Printre altele, vedeta a mărturisit că l-a mutat pe Vlad, fiul ei și al lui Mircea Badea, la o grădiniță de stat după ce a avut o experiență nefericită la grădinița privată unde micuțul studia.

„Cel mic va merge în învățământul privat sau în cel de stat?”, a întrebat-o Cristina Șișcanu pe Carmen Brumă la emisiunea pe care Mădălin Ionescu o realizează live pe pagina sa de Facebook.

„Ăăăă, crede-mă, este unul dintre coșmarurile mele. Sincer, nu știu, în acest moment sincer nu știu. Noi am avut o experiență neplăcută cu o grădiniță privată, n-aș vrea să dau detalii, aș fi putut să o fac. Și l-am mutat la o grădiniță de stat. Momentul în care l-am mutat noi a fost fix înainte de vacanță, deci nu pot să îmi fac o părere, pentru că suntem în vacanță”, a explicat Carmen Brumă.

Carmen Brumă nu vrea să se întoarcă la TV

La aceeași emisiune realizată de Mădălin Ionescu pe pagina sa de Facebook, Carmen Brumă a afirmat răspicat că nu își mai dorește o carieră în televiziune.

„Nu mă mai tentează. După ce am… Eu am plecat din televiziune de bunăvoie, când eram în luna a șaptea. Am plecat să nasc și am crezut, eram convinsă că o să mă întorc imediat pentru că viața mea după televiziune nu ar exista, că nu o să mă descurc, pentru că nu o să știu să fac altceva. Făcusem 15 ani de televiziune și nu o emisiune cu un format de trei luni, după care pauză șase luni și iarăși trei luni. Nu, eu făceam știri și în paralel emisiune…

Un program foarte obositor. Și asta e, aveam senzația că viața mea nu va exista fără televiziune și eram convinsă că mă voi întoarce după două luni. Am fost surprinsă să constat că nu mi-e dor de televiziune. Și că nu vreau să mă întorc. Cred că eram într-un tăvălug din acesta și nu reușeam să mă opresc. Nu reușeam să văd ce se întâmplă în afară pentru că non-stop alergam după invitați, să am materiale, să vină operatorul, treburi interne. Și nu mă puteam opri ca să văd că există o viață și în afara televiziunii. Eu mi-am revenit în 10 săptămâni după sarcină. N-am făcut niciun fel de depresie”, a afirmat Carmen Brumă.

