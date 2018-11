Amanda Lear, una dintre cele mai cunoscute cântărețe ale deceniilor trecute și fostă muză a lui Salvador Dali, a luat o decizie foarte clară în ceea ce privește averea sa.

Artista nu vrea sub nicio formă ca agoniseala sa să ajungă pe mâinile Statului, astfel că a hotărât ca pisicile sale să fie cele care îi vor moșteni averea, prin testament, potrivit publicației Le Point.

„Nu am familie, am pisici. Și lor le voi lăsa tot. Este stabilit în testament. Vor fi cele mai fericite pisici din lume”, a declarat Amanda Lear în cadrul emisiunii „Le Divan” a lui Marc-Olivier Fogiel.

Artista, care este septuagenară și-a făcut testamentul anul trecut.

„Am făcut testamentul anul trecut, nu-l mai făcusem vreodată, și mi-am dat seama că dacă mâine mor, totul rămâne Statului. Dar ce a făcut Statul pentru mine? Nu există…, nu las nimic. Nu. O să donez obiecte de artă, lucruri ca astea…”, a mai spus Amanda Lear.



În prezent, Amanda Lear trăiește la reședința sa din Saint-Remy-de Provence, alături de o duzină de pisici. Nu mai are pe nimeni din familie. Mama sa a murit, iar partenerul ei, Alain-Philippe Malagnac s-a stins și el din viață în anul 2000.

„Nu mai am părinți, nu mai am pe nimeni. Poate că asta îmi lipsește când vin sărbătorile. Mi-ar fi plăcut să am copii, veri… nu știu! Le am pe pisicile mele…”, a mai afirmat ea.

FOTO: Hepta

