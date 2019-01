Declarația fiicei lui Adrian Enache: „Nu sunt așa scorpie cum par” | FOTO

Diana Enache, fiica lui Adrian Enache, este o tânără foarte frumoasă, care atrage imediat privirile. Aceasta a recunoscut că este foarte pretențioasă cu bărbații care îi face curte.

„Îmi plac bărbaţii deştepţi, cu care poţi să ai o conversaţie, cu care poţi să dezvolţi o conexiune. Nu am încredere aşa uşor în cineva. Nu mai dăruiesc totul din inimă, că nu are sens. Nu regret nimic din tot ce mi s-a întâmplat până acum. Acum sunt în formare și asta înseamă că am o bază solidă. E bine să-ți mai iei câteva palme de la viață ca să știi cu ce se mănâncă pe viitor.

Vreau să mă ocup foarte mult de carieră. De multe ori mă lovesc de sintagma asta că sunt fata lui Enache. Mi s-a întâmplat ca la evenimente să știe lumea cine sunt, dar să se uite sceptic la mine. După ce cânt mă felicită și îmi spun că nu se așteptau.

Nu sunt așa scorpie cum par, multă lume mi-a spus că par foarte rea, foarte înțepată. Sunt un om normal, dar cu pretenții. Îmi pun o barieră și aștia mai sensibili se sperie”, a declarat Diana Enache la emisiunea Star matinal de weekend, de la Antena Stars, potrivit spynews.ro.



„Sper să mă căsătoresc până la 30 de ani. Da, mă văd mai degrabă mămică… Îmi plac foarte mult copii. Sper să fac un copil până la 24-25 de ani. Când eram mică mi-aş fi dorit aşa o nuntă somptuoasă, acum aş alege o nuntă pe malul mării restrânsă şi cu accent pe sentimente, nu pe berbecuţi la proțap”, a adăugat fiica lui Adrian Enache.

Fiica lui Adrian Enache a trecut printr-o mare dramă în 2014, după ce portarul libanez a înjunghiat-o și a încercat să o violeze. Fata a fost atacată în scara blocului în care locuia. Ali Kanaan, libanezul care a atacat-o pe Diana Enache, a fost condamnat în la închisoare. În luna septembrie a acestui an, Diana Enache a aflat că acesta a fost eliberat din închisoare.

