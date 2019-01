„Am tot încercat să evit întrebarea asta. Sigur că am mai ieşit la întâlniri, dar începe să fie din ce în ce mai greu. Nu neapărat mai greu, dar e mai complicat să ai încredere în cineva. Pe termen lung, nu mă gândesc să mă întorc în Turcia. Sunt fericit aici. Vreau să rămân aici să-mi dezvolt afacerea şi chiar să-mi întemeiez o familie aici, adică să mă stabilesc în România”, spune terapeutul, potrivit Spynews.

Tuncay Ozturk a vorbit și despre zvonurile cu privire la relația dintre el și asistenta Sandra. „Au apărut multe surse, dar noi nu ştiam cine sunt acele surse. Putea fi oricine, chiar şi unul care s-a nimerit în acelaşi loc cu noi. Ne uitam la televizor şi vedeam cum spun că ei ştiu sigur că noi suntem împreună. Ce e sigur? Şi cine sunteţi voi ca să spuneţi asta?”, a mai spus Tuncay.

În vara anului trecut, Tuncay Ozturk, fostul soț al Andreei Marin, a decis să lămurească lucrurile după ce s-a spus că are avea pierderi foarte mari cu firma sa.

Fostul soț al vedetei de televiziune Andreea Marin a decis să facă lumină în acest caz și a oferit explicații pe contul său de Facebook. Acesta a înregistrat pierderi importante în fiecare an și are un deficit de 80.000 de euro. În plus, la finalul anului 2017, firma medicului turc avea datorii de 800.697 lei, aproximativ 170.000 de euro.

