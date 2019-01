Libertatea: Bine ai revenit, Busu! Cum vei face de acum încolo, care îți va fi programul la TV? Că sigur nu ți-au dat voie doctorii să duci în continuare și programul matinal, și intervenția din jurnalul de seară…

Florin Busuioc: Da, așa e. Doctorii nu-mi dau voie încă să fac același program, iar conducerea PRO TV susține asta, ceea ce este firesc și de bun-simț din partea amândurora, mai cu seamă că povestea asta cu trezitul de dimineață și stat patru ore și jumătate, mai mult sau mai puțin, în direct e complicată. O să vin la Știrile PRO TV de seară și cele de noapte, cam acesta va fi programul meu o perioadă.

Din toate lucrurile pe care le făceai, ce ai păstrat și la ce ai fost nevoit să renunți? Vorbim aici despre lucrurile din PRO TV, piesele de teatru. Ne spuneai anul trecut că ești tentat și de o emisiune culinară…

Momentan, am renunțat la știrile de dimineață, la teatru și la orice alt proiect aș mai fi avut. Iar pentru o vreme, iese din calcul emisiunea de travel culinar pe care intenționam să o fac.

„După ce mi-am revenit, mi s-a șters din memorie că am fumat. Nu mi-a rămas absolut nimic în minte: nici gest, nici gust, nici miros, nici nevoie”

Mai vorbim un pic de renunțări: țigările… A fost greu să te lași? Câtă vreme ai fumat?

Am fumat 37 de ani, 3 pachete pe zi. Iar acum, când m-am lăsat, în urma acestui atac de inimă, m-am lăsat fără nici un fel de problemă. După ce mi-am revenit, nu am mai simțit nevoia să fumez și nici acum nu simt. A fost ca un dat, pur și simplu mi s-a șters din memorie că am fumat. Nu mi-a rămas absolut nimic în minte: nici gest, nici gust, nici miros, nici nevoie, nimic.

Ai primit și alte interdicții, restricții sau recomandări de la medicii care te-au îngrijit?

Medicii mi-au zis să nu fac efort prea mare, să fac plimbări zilnic, dar să nu ridic, să nu car, să nu trag, etc. Și respect tot ce mi-au recomandat. Nu am restricții alimentare, m-au sfătuit să mănânc mai puțin gras.

Se spune că, după o cumpănă de genul ăsta, realizăm că trebuie să ne bucurăm de fiecare clipă… Ce ți-ai propus să faci din ce n-ai făcut până acum? Mai mult timp cu familia, pasiuni cărora, poate, nu te-ai dedicat?

Am vorbit cu soția mea să scriem ceva împreună. Ea scrie foarte bine, eu nu atât de bine ca ea și am zis că am scrie ceva împreună. Poate o piesă de teatru, nu știu. E un lucru pe care l-am neglijat multă vreme, poate că undeva dorința există, dar acum a răbufnit și chiar vreau să facem asta.

În general, stau destul de mult cu familia, zilele acestea am mers la munte. O să vedem ce alte excursii putem face, pentru că fetele sunt la școală și nu prea putem pleca atunci când vrem noi.

Când ți-au zis medicii că ți-ar putea da OK-ul să reiei măcar parțial ritmul cu care erai obișnuit?

Nu mi-au spus. În primul rând, ține foarte mult de refacerea coastelor, șase luni durează refacerea coastelor rupte, probabil că după nu o să mai am probleme de respirație și o să fie mult mai simplu pentru mine să-mi reiau treptat activitatea obișnuită. Deocamdată, după două luni, sunt încă în perioada de refacere.

Ce planuri ai pentru anul ăsta și cum speri să fie 2019, ce să-ți aducă?

Nu știu ce planuri pot să am pentru anul acesta: sunt legate de scris cu soția mea, așa cum vă spuneam, de făcut încă un spectacol pe lângă cele două pe care le am deja și de revenit plenar la „Vremea” atât dimineața, cât și seara.

