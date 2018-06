Tuncay Ozturk face lumină după ce s-a spus că are datorii uriașe cu firma lui. Explicațiile fostului soț al Andreei Marin

Despre medicul turc Tuncay Ozturk s-a aflat zilele acestea că ar avea datorii și pierderi foarte mari cu firma prin care și își desfășoară activitatea centrul său de kinetoterapie.

Fostul soț al vedetei de televiziune Andreea Marin a decis să facă lumină în acest caz și a oferit explicații pe contul său de Facebook. Acesta a înregistrat pierderi importante în fiecare an și are un deficit de 80.000 de euro. În plus, la finalul anului 2017, firma medicului turc avea datorii de 800.697 lei, aproximativ 170.000 de euro.

“Dragi prieteni,



M-am gândit dacă să răspund sau nu ultimelor zvonuri din presă, zvonuri total neadevărate, legate de activitatea clinicii în cadrul căreia îmi desfășor activitatea în România, cât și legate de viață personală, dar cum toată lumea are dreptul la replică am hotărât să o fac și nu pentru a le răspunde celor din presă care au scris aceste lucruri, ci din respect pentru voi, cei care mă urmăriți pe paginile de social media, lucru pentru care va mulțumesc.



Aș dori să încep cu o scurtă poveste, punând accentul pe carieră profesională construită în România, o țară care m-a primit cu prietenie și cu brațele deschise, lucru care merită, de asemenea, toată aprecierea mea.



Am venit în România, cu singurul scop de a pune la dispoziția oamenilor cunoștințele mele în domeniul sănătății, domeniu în care activez cu multă dăruire de ani de zile.



Primul an a fost un an foarte important pentru mine, a fost anul în care m-am acomodat cu aceste locuri minunate, am observat mentalitatea și felul de a fi al românilor, am luat contact cu tradițiile, cultura, obiceiurile, ospitalitatea și stilul de viață de aici.



Astfel, conceptul clinicii s-a dezvoltat natural, cu multă muncă, investiții și implicare, din partea mea și a echipei mele, căreia îi mulțumesc, cât și cu deschidere din partea oamenilor care au avut și au nevoie de ajutor pentru tratarea anumitor afecțiuni medicale.



Am deschis în următorul an un cabinet medical de 12 mp, un spațiu restrâns ce e drept, însă care a prins viață datorită oamenilor care i-au trecut pragul și au avut încredere în mine, contribuind la construirea unui loc frumos, un loc în care pot spune că am crescut împreună, ne-am dezvoltat și ajutat reciproc. Doresc să vă mulțumesc din suflet pe această cale și să vă transmit că m-ați făcut să mă simt ca într-o familie.



Aceste lucruri au contribuit la dorința de a ne mari echipa și locația, deschizând un nou centru de recuperare într-un spațiu de 180 mp. În scurt timp familia noastră a devenit din ce mai numeroasă, iar zâmbetele Dumneavoastră și sentimentele de satisfacție și de fericire în urma îmbunătățirii stării de sănătate, mi-au adus o bucurie și o împlinire interioară de nedescris.



Astăzi, clinica se întinde pe o suprafața de 300 mp și toată această dezvoltare a fost posibilă și cu ajutorul dumneavoastră.



Din punct de vedere strategic, am început această afacere, ca antreprenor, fără a avea cine știe ce așteptări în ceea ce privește profitul, sunt un om cu principii și m-am axat pe a învața și pe a face terapii de recuperare cât mai eficiente, pe a învața tehnici noi, astfel ajutând românii și nu numai, fie oferindu-le informații și suport, fie efectuând ședințe de tratament sau oferindu-le posibilitatea de a primi soluții medicale de la spitale renumite din afară țării.



Faptul că dumneavoastră ne contactați, solicitându-ne ajutorul în ceea ce privește un subiect atât de sensibil și serios precum este sănătatea dumneavoastră, ne onorează și vă asigur că toată muncă noastră este canalizată pe acest aspect.



În toți acești ani de zile, prin intermediul clinicii, am intrat în contact și am ajutat real un număr de aproximativ 20.000 persone, lucru de care sunt tare mândru. Până la urmă asta ne dorim toți, să facem în viaaă asta ce știm mai bine, să o facem cu toată dăruirea de care suntem capabili, ca mai apoi să ne dăm seama privind recunoștința din ochii celor în slujbă cărora ne-am pus toate cunoștințele, că am făcut-o într-adevăr așa cum s-au așteptat și au avut nevoie.



Așa cum reiese din cele relatate mai sus, aceste realizări au avut nevoie de investiții , deci, pentru a clarifica această confuzie, cifrele menționate în diverse publicații nu reprezintă nimic altceva decât investiția mea, iar ele bineînțeles că nu reprezintă cifre fixe deoarece investiția nu se oprește aici. Clinica se dezvoltă în fiecare zi, așa cum ar trebui să se dezvolte orice companie construită pe piloni morali, înainte de orice altceva.



Legat de viață personală, mi-aș dori să rămână exact așa cum îi este și numele, viață personală.



Vă mulțumesc din suflet pentru susținere și pentru timpul acordat citirii acestei declarații postate informal pe pagina mea de Facebook. Nu-mi stă în caracter să răspund zvonurilor și să mă justific, dar când lucrurile scapă de sub controlul moral, dreptul la replică este necesar pentru clarificări.



În ultima instanță îmi cer scuze în numele celor care caută senzaționalul acolo unde nu există. Senzaționalul există într-adevăr, în bucuria pacienților mei, la finalul sesiunilor de tratament.



Vă mulțumesc încă o dată și vă transmit din toată inimă gânduri dintre cele mai bune. Până la urmă de aici pornește totul, din gânduri și intenții.



Cu respect și apreciere,



Tuncay Ozturk”, a transmis acesta pe contul său de pe o rețea de socializare.

