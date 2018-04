La Tv, în ziare sau pe site-urile de socializare, multe vedete par că duc vieți lipsite de griji și că trăiesc regeste, însă în spatele acestei lumi perfecte stau uneori mari drame. Printre acestea se numără și povestea Monicăi Bârlădeanu, vedetă care și-a ascuns dramele din copilărie. Elena Lasconi a făcut-o, însă, să povestească despre lacrimile din spatele zâmbetului afișat pe micul ecran.

Monica Bârlădeanu este genul de femeie frumoasă, deșteaptă și puternică, invidiată de cei din jurul ei pentru ambiția și curajul de care a dat dovadă. Ei bine în spatele succesului de azi stau și foarte multe lacrimi. Aceste lacrimi le-a scos la iveală Elena Lasconi, cea care a inițiat campania „Rătăciți în sine. Depresia, boala mileniului”.

Monica a acceptat să-și deschidă sufletul în fața Elenei pentru a trage un semnal de a alarmă și pentru a le arăta celor care suferă de această boală că se pot vindeca. Puțini sunt cei care știu că Monica Bârlădeanu a trecut printr-o experiență traumatizantă pe vremea când era copil, când a fost pusă să aleagă între părinții săi.

„Cei cu care am vorbit au niște povești care sunt mai mult de atât. Uite, îți spun despre Monica Bârlădeanu care m-a impresionat. M-a terminat Monica. Jur. Nu m-am gândit vreo secundă că o să fie așa povestea cu ea. Mi-a povestit de bătăile pe care i le dădea tatăl mamei, inclusiv zgomotele pe care le făceau loviturile în corp, mi-a spus despre divorțul lor, de faptul că tatăl ei a fost diagnosticat ca maniaco-depresiv și s-a sinucis. Sunt lucruri foarte, foarte dure și fata asta mi se pare atât de puternică și atât de curajoasă că a stat de vorbă cu mine. Știa că o filmez, știa că o să fac un reportaj în campania asta, dar vrea să tragă și ea un semnal de alarmă. Știe cât de important este și cât de greu și cât de grav este să nu te tratezi. Sunt lucruri foarte dure pe care o să le auziți în cadrul campaniei”, ne-a povestit Elena Lasconi în direct din studioul Ringier, mărturisindu-ne că a plâns alături de prezentatoarea de la „Ferma vedetelor.

„Când am întrebat ce s-a întâmplat cu tatăl ei, mi-a zis că a murit și am întrebat ce s-a întâmplat și a fost așa o pauză prelungă, timp în care mie mi se strângea stomacul și mi-a zis că așa a ales el”.

Monica Bârlădeanu și-a ascuns dramele copilăriei

Campania „Rătăciți în sine. Depresia, boala mileniului” a început luni, 16 aprilie la Știrile PRO TV de la ora 17:00 și are o serie de reportaje cutremurătoare despre depresie și povești de viață ale unor persoane publice. Alături de Monica Bârlădeanu și Andreea Raicu, Diana Dumitrescu, Oana Roman și Cristina Bălan și-au deschis sufletul în fața Elenei Lasconi și mai ales în fața camerelor de filmat. „Pe mine m-a consumat foarte mult acestă campanie. Eu de 25 de ani de când sunt jurnalist, asta m-a măcinat cel mai mult. Este campania care pe mine m-a terminat pur și simplu. Am avut insomnii, am plâns îngrozitor, am retrăit niște momente din copilărie pe care eu am crezut că nu le-am trăit. M-au terminat poveștile de viață și vreau pe această cale să le mulțumesc tuturor celor care au participat, și vedetelor și oamenilor care și-au pus pe tavă sufletul lor și au avut încredere în mine”, ne-a mai povestit jurnalista în cadrul emisiunii „Interviurile Libertatea”.

