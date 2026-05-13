Kristal Ewing, alături de soțul său și de cei doi copii, se întorcea acasă după o drumeție de Ziua Mamei. Pe drum, au remarcat un avion ușor care zbura în fața lor. „Nu ne-am dat seama că are probleme. Părea un zbor absolut normal”, a povestit Kristal.

Imaginile surprinse de camera de bord au arătat cum aparatul de zbor a început să piardă treptat din altitudine. Familia a realizat pericolul abia cu o clipă înainte ca avionul să atingă brusc asfaltul, la doar câțiva metri în fața camionetei lor.

„Am avut doar câteva secunde să reacționăm. Nu puteam face altceva decât să ne ținem bine”, a explicat femeia.

Reflex salvatoar

Printr-o manevră rapidă, soțul a tras de volan la stânga, urcând pe zona mediană a șoselei. O aripă a avionului s-a dezintegrat chiar deasupra plafonului, în timp ce elicea a lovit partea din spate a mașinii.

„Pare ireal, când revăd filmrea, de parcă ar fi fost o farsă sau i s-a întâmplat altcuiva. Dar noi chiar am fost acolo”, a mărturisit Ewing.

Camera video din spatele camionetei a surprins aeronava continuând să alunece pe autostradă până când a lovit un indicator și s-a oprit definitiv.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit. „Sunt încă șocată de cât de aproape am fost. Totul se putea termina mult mai rău, dar sunt extrem de recunoscătoare că am scăpat cu toții cu bine, inclusiv pilotul”, a adăugat ea.

Camioneta s-a ales doar cu o mică zgârietură cauzată de elice. Cei doi soți au făcut o fotografie la fața locului, concluzionând că a fost „o Zi a Mamei cu adevărat de neuitat”.

Contextul incidentului

Potrivit proprietarului aeronavei, pilotul abia decolase pentru un zbor de agrement când avionul a suferit un blocaj la motor. O investigație completă a acestui accident ar putea dura mai bine de un an.

Acest eveniment nu este singular: reprezintă a treia oară în ultima lună când un avion aterizează de urgență pe o șosea din statul Arizona.

