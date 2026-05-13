James Hetfield, plimbare relaxată prin centrul Capitalei

James Hetfield a atras atenția trecătorilor cu doar o zi înaintea concertului pe care Metallica îl susține la București.

Artistul a fost surprins ieșind din hotel împreună cu logodnica sa, Adriana Gillett, iar cei doi au ales să se plimbe pe jos prin centrul Capitalei. Potrivit gândul.ro, liderul trupei Metallica a mers până la Anticariatul UNU, unde a petrecut mai multe minute printre volume rare, albume și obiecte vintage.

Imaginile surprinse îl arată pe muzician analizând atent cărțile expuse, în timp ce Adriana Gillett admira tablourile și obiectele decorative din anticariat.

Trecătorii l-au recunoscut imediat pe James Hetfield

Deși a încercat să păstreze o apariție discretă, prezența lui James Hetfield nu a trecut neobservată. Mai mulți oameni s-au oprit pentru a confirma dacă cel aflat în fața lor este chiar solistul Metallica.

Artistul a fost însoțit permanent de membri ai echipei sale de securitate, însă atmosfera a rămas calmă. La un moment dat, un fan a încercat să se apropie pentru o fotografie, însă James Hetfield a refuzat și a continuat plimbarea.

Cei doi au fost văzuți mergând prin zona Universității, ținându-se de mână și purtând ținute negre din piele, în stilul rock care l-a consacrat pe artist.

Cină într-un local cunoscut din București

După plimbare, James Hetfield și logodnica sa au ales să ia cina la Băcănia Veche, local cunoscut pentru preparatele sale și atmosfera discretă.

Seara nu s-a încheiat acolo. Potrivit cancan.ro, artistul a mers ulterior și la Savart Rooftop, însă nu a rămas mult timp. Localul era aglomerat, iar solistul Metallica nu ar fi găsit o masă liberă.

Metallica a ajuns în România cu două avioane private

Membrii trupei Metallica au ajuns la București cu două avioane private de tip Bombardier Challenger 350, înaintea concertului programat miercuri, 13 mai 2026, pe Arena Națională. După aterizare, artiștii au fost transportați la Corinthia Bucharest, unde sunt cazați înaintea show-ului.

Accesul publicului la concert va începe de la ora 16:00, iar organizatorii au anunțat măsuri speciale de securitate și control în zona stadionului. Jandarmeria va fi prezentă atât în apropierea arenei, cât și pe traseele de acces ale participanților.

Concertul Metallica este considerat unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale anului în România.

