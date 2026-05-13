Alexandra Căpitănescu este reprezentanta țării noastre la Viena, iar zilele acestea, Iuliana Marciuc se află în Austria, unde petrece timp alături de echipă. În timpul liber, românii noștri au reușit să vadă Muzeul Figurilor de Ceară, Madame Tussauds.

Zilele acestea, pe TikTok circulă o știre, aceea că Iuliana Marciuc s-ar căsători cu un alt bărbat decât Adrian Enache, logodnicul său.

„Știrea este un fake cu fotografii reale din diferite conjuncturi. În interior este un portret real al activității mele care mă onorează și pentru care chiar mulțumesc.’, a declarat Iuliana Marciucpentru revista VIVA!

Iuliana Marciuc are o relație de peste 30 de ani cu Adrian Enache. Vedeta tv și artistul au împreună un fiu, pe nume David Mihnea Enache

„Fotografiile sunt cu partenerul meu de 30 ani -nu el are 30, ci durata relației este asta-, dar numele lui este Adrian Enache și nu Adrian Petrescu. În rest, mulțumesc pentru interesul acordat vieților noastre și dorim tuturor relație frumoasă și longevivă ca a noastră’, a mai spus Iuliana Marciuc pentru sursa citată.

Prima semifinală Eurovision 2026 s-a încheiat, iar organizatorii au anunțat cele 10 țări care merg mai departe în marea finală de sâmbătă. După o seară plină de emoții și momente spectaculoase, publicul a decis cine continuă lupta pentru trofeul competiției.

Satoshi (Moldova) – „Viva Moldova”

Felicia (Suedia) – „My System”

Lelek (Croația) – „Andromeda”

Akylas (Grecia) – „Ferto”

Linda Lampenius & Pete Parkkonen (Finlanda) – „Liekinheitin”

Noam Bettan (Israel) – „Michelle”

Lion Ceccah (Lituania) – „Solo Quiero Mas”

Alicja (Polonia) – „Pray”

Senhit (San Marino) – „Superstar”

Lavina (Serbia) – „Kraj Mene”

