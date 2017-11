Anda Adam se pregătește temeinic pentru dubla aniversare din familie. Întrucât pe 30 noiembrie ea nu va fi în București, a ales să amâne cu o zi petrecerea dată în cinstea soțului și a fetiței lor.

În urmă cu 2 ani, pe 30 noiembrie 2015, Anda Adam devenea, pentru prima dată, mamă. Ziua nu a fost aleasă întâmplător.

“Când am ales să o nasc pe Evelin de Sfântul Andrei, am considerat că îi fac cadou soțului meu pe viață, am considerat că gata, pe 30 noiembrie, să nu mai fie nevoie să cumpăr nimic cadou. Dar nu cred, o să iau oricum cadouri pentru amândoi”, ne-a spus artista.