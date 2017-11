Ioan Hortopeanu este, datorită specializării sale, unul dintre puținii români în umbra căruia se află, la modul propriu, marile vedete și miliardarii lumii atunci când ies pe stradă. Ferm, discret, impunător, cu privirea tăioasă, standardele meseriei lui Yohan – cum este cunoscut în high life-ului londoneze – îi cer să fie mereu pregătit să își asume orice risc pentru a proteja viața și siguranța clienților săi.

FOTO: Yohan, alături de Zac Efron, Jason Statham, Mickey Rourke și Tara Reid

Reputația profesională și a echipei sale, 100% românească, aceea de a asigura integritatea corporală și de a garanta, pe cât este posibil, siguranța multor personalități, l-au încărcat de recomandări, fie după fiefuri mondene londoneze în celebre cluburi, petreceri exclusiviste pe Coasta de Azur, Mykonos sau Ibiza, ori la evenimente precum Festivalul de Film de la Cannes. Leonardo diCaprio, Jason Statham, Mickey Rourke, Zac Efron, Will I.Am. (Black Eyed Peas), fotbalistul Didier Drogba, actrița Tara Reid, Tamara, fata miliardarului Bernie Ecclestone sau Paris Hilton sunt staruri cărora le-a fost gardă de corp românul ce, fără să vrea, apare în fața vedetelor, în marile reviste britanice.

Jason Statham, Leonardo Di Caprio și Paris Hilton, păziți de românul Yohan (FOTO centru), unul dintre cei mai faimoși bodyguarzi din Londra

Povestea lui Yohan a început în urmă cu 12 ani, când și-a dat seama că Suceava, orașul său natal, este prea mic pentru năzuințele sale și s-a mutat în Londra. Fost boxer la Voința Suceava, cu experiență în țară în același domeniu (serviciu de potecție și pază), românul a început de la ușile cluburilor. Cinci zile din săptămână a lucrat într-un restaurant, iar în nopțile din weekend-uri dădea piept cu pericolul de la intrarea într-un club situat într-o zonă londoneză rău famată, Harlesden, cu risc mare de violență.

“Următoarea etapă am ajuns să lucrez la cele mai cunoscute cluburi din centrul Londrei. Am cunoscut oameni influenți, bogați, care mi-au devenit clienți, am primit oferte bune să lucrez ca gardă de corp. M-am specializat urmând cursuri pentru a fi acreditat în domeniul apărării și protecției”, povestește cel ce a făcut din Yohan Security un brand respectat pe o piață cu o concurență internațională serioasă.

FOTO: Yohan, alături de Paris Hilton și de legendarul luptător brazilian Wanderlei Silva

”N-a fost ușor să strâng o echipă de profesioniști, angajați și colaboratori, în funcție de job, să ducem misiunile la bun sfârșit, fără evenimente, mai ales că în Anglia concurența în domeniu este foarte mare. Am dovedit seriozitate și am avut de câștigat, căci majoritatea clienților au apreciat serviciile noastre, mai ales pe linia bodyguard, șofer, rezervări club/restaurant”, adaugă Yohan care este mândru de faptul că anumiți clienți celebri îi sunt fideli și după 12 ani.

”Încercăm să avem o relație profesională între noi și anumiți clienți, munca ne-a apropiat de mulți dintre aceștia. Este o plăcere să ne reîntâlnim, eu și echipa, cu Leonardo DiCaprio ori Jason Statham, mai ales că ne înțeleg mai mult decât majoritatea, probabil datorită documentării pentru rolurile lor, munca noastră. Mă simt realizat și, în ciuda dozei de pericol, nu m-aș vedea făcând altceva. Din punctul meu de vedere, mi-am îndeplinit visul”, conchide Yohan, un personaj popular în Londra datorită modestiei sale și în rândul românilor simpli, care fac munci aproape imposibile.

Tamara, fiica boss-ului Formula 1,Bernie Ecclestone, protejată de Yohan

