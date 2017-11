Florin Călinescu s-a apucat de gătit de nevoie, în copilărie, ca mulți chefi celebri în lume, iar azi, pasiunea lui pentru gătit o egalează, dacă nu chiar o depășește pe cea pentru televiziune! Îndrăgitul jurat de la “Românii au talent” și nașul uneia dintre vedetele de la “Vocea României” ne-a povestit cum a început aventura lui în bucătărie .

Expresia “cu mânuțele astea două”, consacrată de Florin Călinescu în urmă cu mulți ani, a căpătat altă greutate de când a ieșit la iveală că îndrăgitul om de televiziune nu e doar pasionat de gătit, ci este atât de priceput în bucătărie, că ar putea lesne să intre într-o competiție culinară și s-o câștige!

Florin Călinescu și-a diversificat în urmă cu mai mulți ani sursele de venit, intrând în afaceri cu restaurante. Recent, și-a inaugurat unul nou, “La teatru. La Călinescu”, la intrarea în Parcul Herăstrău din București, ducând businessul chiar mai departe, fiindcă această locație e mare, formată din două saloane destinate evenimentelor private, în care pot intra chiar și 200 de persoane. Ideea este că actorul a așteptat până ce a căpătat pricepere suficientă în arta culinară și abia apoi și-a deschis restaurante, ca să poată superviza meniurile și chiar să se implice în alcătuirea lor!

Azi, la 61 de ani, Florin Călinescu are suficientă experiență în domeniu încât să se poată lua la întrecere – susține el – chiar cu chefi de talia lui Gordon Ramsay sau a lui Jamie Oliver! Ca să ajungă la acest nivel, ne-a mărturisit că i-a trebuit vreme îndelungată și multă răbdare. Pentru că totul a început demult de tot, în copilărie…

Florin Călinescu s-a apucat de gătit de nevoie: «Acum îmi place, pur și simplu».

Libertatea: Dacă e să ne luăm după postările pe Facebook, gătiți serios… Cotlete de miel, pâine de casă, papanași, saramură de crap și alte minunății. Când și cum a înflorit pasiunea pentru bucătărie?

Florin Călinescu: Eu am crescut singur și am învățat să fac la început lucruri simple, untură pe pâine, iar pe urmă, din ce în ce mai elaborate. După anii ʼ90, când au apărut ingredientele la liber, doar pe bani, am început să înțeleg altfel de ce francezul îi spune “artă culinară”. Apoi, în armată, am avut timp un an de zile, fofilându-mă în bucătărie, să mă adâncesc în această treabă. Acum îmi place, pur și simplu.

Ați învățat de la cineva?

Nu poți să înveți bucătărie de la cineva, ci doar arzând cuptoarele, tigăile, aruncând saci de făină, de ouă, până îți reușește, pentru că o rețeta e o rețetă și experiența e cea care îți trebuie în acest domeniu. De fiecare dată o iei de la început, pentru că nu știi în ziua aia cum lucrează cuptorul, căldura, umiditatea de afară, făină, zahărul, uleiul, carnea. Nu există, ca și la oameni, două vaci la fel sau două găini la fel.

În cazul ăsta, vi s-ar fi potrivit și un rol de jurat la “Masterchef”, nu doar la “Românii au talent”… V-ar fi plăcut așa ceva?

Sigur!

Ca invitat special sau poate chiar concurent v-ar plăcea să apăreți într-un show culinar? Credeți că ați câștiga?

Nu știu dacă aș câștiga, nu sunt eu vreun mare bucătar. Sunt un bucătar amator, pentru mine și prietenii mei, deocamdată. Cine știe, dacă m-aș ambiționa, poate m-aș strecura acolo în față.

Pentru colegi ați gătit? Ce anume?

Am gătit, le-am și dus. Ce s-a nimerit.

Pentru cine gătiți, în general?

Familie și prieteni.

Care-s preparatele la care vă pricepeți cel mai bine? Și care bucătărie vă e mai aproape de suflet?

În primul rând, mâncarea românească și, după aceea, mai combin și alte ingrediente, dar mă preocupă mâncarea românească, asta e adevărul.

I-ați ține piept lui Dinescu într-o emisiune culinară? Sau… cu cine altcineva v-ați duela?

Nu știu dacă e un gând care mă preocupă. Poate cu Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Paul Bocuse, Alain Ducasse, Joel Robuchon, eu știu…

Care-s plăcerile (ne)vinovate ale lui Florin Călinescu, în afară de-o mâncare bună?

Gânditul, cititul, somnul, câte un șpriț.

