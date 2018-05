Geanina Ilieș face bani din afaceri după ce a renunțat la TV.”M-am descurcat și îmi place foarte mult”

“Sunt un antreprenor foarte bun, zic eu. M-am descurcat și îmi place foarte mult partea aceasta de beauty. Și am deschis salonul de remodelare estetică facială.

Lucram la știri, la un buletin de știri foarte urmărit. Am vrut să fac o schimbare în viața mea. Mi-am dorit să fac această schimbare încă din ultimii ani în care am lucrat la acel post. Și am zis că pot să fac mai mult pentru mine. Nu contest faptul că mi-a ajutat foarte mult experiența aceasta în televiziune și am strâns foarte multe idei și m-a ajutat foarte mult în ceea ce privește promovarea salonului, comunicarea cu clienții și cu angajați.

M-am gândit să fac o chestie la care mă pricep eu cel mai bine, pentru că asta trebuie să faci în viață.

Am început cu studioul de bronzat și am zis că pe lângă televiziunhe mai trebuie să fac ceva, să vedem ce o să fie. Am calculat foarte bine…

Cred că am devenit și mai calculată decât eram înainte, mai chibzuită și mult mai atentă”, a declarat Geanina Ilieș.