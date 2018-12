'Singurul om care a distrus şi a tras echipa în jos este nea Giani. Eu am fost slab, nu am cum să nu recunosc asta, dar şi el a fost la fel de slab ca mine sau chiar mai rău. Nu a realizat nimic cu titlul de „antrenor” pe care l-a avut în competiţie. Nu a demonstrat ca poate sa poarte acest titlu. Nu a antrenat pe nimeni, a venit degeaba în Exatlon sezonul acesta. Indicaţiile ţi le poate oferi orice coleg. Iar asta nu te numeşte antrenor ca stai lângă un traseu şi îţi jigneşti proprii „elevi”, îi AMENINŢI CU BATAIA şi dai ochii peste cap', a spus Silviu Nicolae.

Mai mult decât atât, antrenorul de fitness care a luptat la Exatlon în echipa Faimoşilor şi a fost eliminat la duel de Mirel Drăgan a continuat tirada sa împotriva lui Giani Kiriţă, acuzându-l că nu e 'fair-play'. 'Era de aşteptat să vina în emisiune şi să jignească pentru că asta a făcut şi acolo, el asta ştie sa facă. Era normal să nu vreau să joc şi asta am făcut, nu am jucat. Eu mi-am asumat că nu am vrut să joc şi mă poate judeca oricine, dar eu, ca om, nu sunt obligat să suport jignirile aduse de acest individ şi am dreptul de a nu juca, atât timp cât am considerat că nu suntem trataţi cum trebuie. Suntem oameni, nu bătaia de joc a nimănui. A venit acolo doar să facă scandal şi nimic altceva. Încearcă să se scoată, dar cred că nu înţelege că oamenii de acasă au văzut ce fel de om este şi nu cred că mai are rost să spun ce caracter are acest Kirita. Nu ştiam că el este „Dumnezeu” şi noi ceilalţi suntem „fraieri”, să lăsăm capul jos şi să înghiţim toate jignirile aduse de acest om. Nu am să îl jignesc aşa cum a făcut-o el, pentru că acest om nu merită nici măcar să fie jignit', a mai spus Silviu Nicolae.

„Un antrenor când este pus la o echipă este pus să motiveze echipa. Eu am venit într-o echipă decimată, o echipă care mergea prost. Am stat cu ei să îi cunosc ca şi caractere, i-am cunoscut. Lor le-a lipsit prietenia. Ei nu au gândit ca o echipă. Este un joc individual, dar te bagi pentru o casă, eliminare, mancare, până la individual trebuie să faci o echipă. Cele mai mari probleme le-am avut cu acest Silviu. El a fost un exemplu de „AŞA NU”. El a avut şansa asta să vină acolo. Din prima zi când l-am văzut pe traseu, mi-am dat seama că nu o să facă nimic. După 20 de meciuri în care a adus 1 punct, era normal să ma iau de el. El avea nişte probleme mult mai ample. Tu când pleci de la Exatlon şi spui că te-a părăsit nevasta, ai greşit emisiunea. Minte, minte foarte mult. Era inert, a stat ca o lepră pe acolo. Eu i-am oferit totul. El nu a avut bunul simţ să recunoască faptul că e slab. Într-o lună de zile a adus două puncte. Eu nu am greşit cu nimic. Le-am făcut tot tacâmul. Le-am arătat tot ce trebuie să facă. Mai mult de atât nu aveam ce să le fac. Mai mult nu au putut. Nu aveam ce să le fac mai mult. Eu am vorbit cu fiecare individual. Mie nu îmi place să fiu umilit. Lumea nu trebuie să te vadă umilit. Eu nu puteam să doar noaptea de nervi. Noi le spuneam ce trebuie să facă. Antrenorul era cel mai mare ajutor. A fost un mare avantaj. Singurul lucru de care mă bucur este că a plecat băiatul asta”, a spus Giani Kiriţă la FanArena, potrivit Wowbiz.

