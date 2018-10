Cântăreața Andreea Bălan a devenit mămică pentru a doua oară în luna octombrie a anului 2016, atunci când a adus-o pe lume pe Ella. de când a născut până în prezent, Andreea Bălan și partenerul ei de viață au evitat să facă publice fotografii în care să arate chipul fetiței. De data aceasta, artista a făcut acest gest, într-un pictorial pentru revista Unica.



Mai multe fotografii în premieră cu fetița Andreei Bălan pe unica.ro

Ella Maya este adorabilă, ca o păpușică, imaginile cu ea fiind de senzație.

„Așa cum cred în legea de atracție, cred și în energii, pe care oamenii le emit în univers atât pozitiv, dar și negativ. Tocmai de aceea nu mi-am dorit să public fotografii cu Ella Maya în primii ei ani de viață. Al doilea motiv a fost că nu mi-am dorit ca publicul să ajungă să-mi ceară mai mult poze cu copilul, decât un cântec. Iar al treilea motiv este unul clar subiectiv, acela că eu am fost expusă de prea mică. Am pierdut foarte multe etape din copilărie, din adolescență, și am rămas cu diferite răni și traume pe care le-am avut de vindecat mai târziu. Eu nu mi-am trăit copilăria și îmi doresc ca Ella Maya să nu aibă parcursul meu„, a declarat Andreea Bălan pentru Unica.

Andreea Bălan este prezentă pe scena muzicală din România încă de pe vremea când era doar o copilă și cânta în trupa Andre, alături de Andreea Antonescu. După destrămarea trupei, artista a început cariera solo, bucurându-se de mare succes. Andreea Bălan este căsătorită cu actorul George Burcea din luna martie a anului trecut. Cei doi au împreună o fetiță, Ella. Andreea Bălan este însărcinată cu cel de-al doilea copil, urmând să nască în luna martie a anului viitor.

