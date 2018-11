„Love is in the air” nu e doar refrenul unei melodii romantice semnate de Barry White, ci și descrierea perfectă a atmosferei ce plutea zilele trecute în Parcul Bordei din Capitală, unde, pe o bancă, retrași de zona copiilor care se zbenguiau într-o locație destinată totuși lor, stăteau Irinel Columbeanu și Oana Cojocaru.

El, 61 de ani, ea, 21 de ani, amândoi în ținute tinerești. După o vară încinsă, în care s-a vorbit mult pe subiectul noii iubite din viața lui Iri, ajungându-se chiar la o despărțire între cei doi „porumbei”, iată că domnul Columbeanu și mult mai tânăra sa iubită sunt împreună, așa cum i-a surprins reporterul Libertatea!

Inițial, domnișoara a vrut să retrăiască anii fără griji ai copilăriei și s-a dat într-un căluț de jucărie. A revenit însă repede pe bancă, lângă iubitul ei grizonant, unde cei doi au alternat dialogul cu butonatul telefoanelor, împărtășindu-și unul altuia diverse chestii de pe net. Detalii care, se vede treaba, i-au amuzat pe amândoi!

