Ce mesaj a transmis Israela pe Facebook, cu câteva zile înainte să moară

Israela Vodovz a murit. Cu câteva zile înainte să fie găsită moartă în propria locuinţă, Israela a distribuit pe o reţea de socializare un mesaj care condamnă violenţa în familie.

“De multe ori, oamenii știu, dar nu intervin. Mentalitatea că „rufele murdare se spală în familie” sau că este vorba despre ”o problemă de cuplu” face ca multe acte de violență împotriva femeilor să rămână între patru pereți. #MultumescPentruFlori, dar mi-ar plăcea să intervii atunci când auzi despre cazuri de violență domestică, hărțuire sau viol”, este mesajul distribuit de Israela pe Facebook.

Israela Vodovoz a fost şi ea victima violenţei domestice. Căsătorită cu Liviu, un bărbat cu 30 de ani mai tânăr decât ea, Israela a îndurat bătăi crunte de la soţul ei. La câţiva ani de la căsătorie, şi-a făcut curaj şi a povestit tuturor bătăile pe care le-a îndurat de la Liviu.

„M-a ameninţat cu moartea şi am simţit că îngheţ. Violenţele fizice au apărut acum 4-5 ani, dar s-au acutizat în ultimele săptămâni. De multe ori a ridicat pumnul şi a nimenit în mine. Mă lovea de multe ori în mâini, ştiind că am osteoporoză şi o dată m-a atins în cap. A ameninţat că taie beregăţile la toţi. O dată m-a ţinut două ore pe scaun, nu aveam voie să merg la toaletă, trebuia să mă uit la el şi apoi mi-a pus mâna în gât, m-a aruncat cu scaunul şi am căzut cu faţa în jos. Dantura s-a spart. Aşa am ajuns şi cu coaste rupte”, spunea Israela, în 2016.

În acelaşi ani, Israela a divorţat de Liviu, după opt ani de mariaj.

Israela Vodovoz a murit. Israela a fost găsită moartă, în locuinţa ei, după ce timp de câteva zile, nimeni nu mai ştia nimic de ea. Se pare că de Israela nu mai dăduse nimeni de ea timp de 5 zile, după care avocata a chemat autoritățile pentru a intra în casa ei, forțând ușa. A fost găsită în baie, dezbrăcată. Israela Vodovoz a murit la vârsta de 67 de ani.

Israela a fost găsită moartă în baia locuinţei sale din Bucureşti. Uşa apartamentului a fost spartă de lucrători de la ISU. La faţa locului se află o echipă de la Serviciul Omoruri. În acest moment, se iau în calcul toate ipotezele: omor, sinucidere sau accident.