Iulia Vântur, în cea mai scurtă rochie de când s-a mutat în India. Super sexy la petrecere | FOTO

Fosta prezentatoare de televiziune Iulia Vântur a fost prezentă la o petrecere în India. pentru evenimentul la care a luat parte, vedeta a adoptat una dintre cele mai provocatoare ținute în care s-a afișat de când s-a mutat în țara iubitului ei, starul bollywoodian Salman Khan.

Iulia Vântur a ales o rochie tip sacou, de culoare neagră, scurtă și strânsă pe trup, care i-a pus foarte bine în valoare formele apetisante. La ținutta respectivă, vedeta a accesorizat o pereche de cizme de culoare neagră, peste genunchi, cu tocuri cui, care i-au completat perfect look-ul provocator.

„Uită-te înapoi doar pentru a înțelege ce anume ai învățat și a-ți face un plan pentru anul viitor. Sunt recunoscătoare pentru toți oamenii pe care i-am cunoscut în acest an, pentru ceea ce am învățat de la ei, pentru toate experiențele cu care am binecuvântată ??❤️ #family #friends #fun #love #journey #life #old #new #share #happy”, a scris Iulia Vântur pe contul ei de socializare.

Iulia Vântur are 38 de ani. A fost prezentatoare de știri și a moderat show-uri de succes precum Dansez pentru tine și Ferma Vedetelor, de la Pro TV. De câțiva ani, Iulia Vântur s-a mutat în India, acolo unde are o carieră ca model, actriță și cântăreață. În plan personal, Iulia Vântur a avut o relație cu muzicianul Marius Moga, iar de ceva timp se spune că ar trăi o poveste de dragoste cu starul bollywoodian Salman Khan.

